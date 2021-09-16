Green Deal

14:10 16.09.2021

Shell построит в Роттердаме один из крупнейших в Европе заводов по выпуску биотоплива

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Shell построит в Роттердаме один из крупнейших в Европе заводов по выпуску биотоплива

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell построит предприятие по выпуску биотоплива в своем энергетическом и химическом парке в Роттердаме.

Предприятие, которое будет выпускать 820 тыс. тонн продукции в год, станет одним из крупнейших в Европе по объемам производства экологически чистого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого дизельного топлива из отходов.

Как говорится в сообщении Shell, окончательное инвестиционное решение по проекту принято, и предприятие может начать выпуск биотоплива в 2024 году.

Акции Shell теряют в цене 0,4% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 18%.

Теги: #роттердам #биотопливо #shell #предприятие
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