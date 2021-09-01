Shell планирует установить 50 тыс. зарядных станций для электромобилей в Великобритании за 4 года

Royal Dutch Shell Plc планирует установить 50 тыс. зарядных станций для электромобилей в Великобритании в течение четырех лет, что позволит ей получить треть британского рынка к 2025 году, передает портал Green Deal.

Транспорт является главным источником выбросов CO2 в стране, и правительство Великобритании намерено запретить продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года. Однако недостаток зарядной инфраструктуры ограничивает спрос на электромобили, пишет газета Financial Times.

Shell, купившая в начале текущего года оператора сети станций для зарядки электротранспорта Ubitricity, планирует активно развивать это направление. Компания заявила, что будет сотрудничать с местными органами власти, помогая им финансировать развитие сети уличных зарядных станций.

В настоящее время порядка 75% расходов на установку станций зарядки электромобилей оплачивается из государственного бюджета, и местным органам власти необходимо финансировать лишь оставшиеся 25%.

По словам Дэвида Банча, возглавляющего британский бизнес Shell, компания хочет «обеспечить водителям доступ к зарядным станциям по всей территории Великобритании, чтобы все больше людей переходило на электромобили».

Согласно оценкам Комитета по климатическим изменениям Великобритании, стране потребуется 150 тыс. станций зарядки электромобилей к 2025 году, если она намерена двигаться к цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. В настоящее время число общественных станций зарядки в Британии составляет чуть более 25,5 тыс.

Ubitricity управляет крупнейшей в Великобритании сетью зарядочных станций, насчитывающей более 3,6 тыс. станций.