Второе заседание межправкомиссии по экономическому, торговому и техсотрудничеству Украина-Катар запланировано на 2020г

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив и министр экономики и торговли Катара Ахмадом бин Джасим бин Мохаммадом Аль Тани в Дохе (Катар) в четверг обсудили направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также провели первое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

"Ключевые договоренности зафиксировали в протоколе, также договорились провести следующее заседание комиссии в Украине в 2020 году", – написал С.Кубив в соцсети Facebook по итогам встречи.