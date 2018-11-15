Экономика

16:47 15.11.2018

Второе заседание межправкомиссии по экономическому, торговому и техсотрудничеству Украина-Катар запланировано на 2020г

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Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив и министр экономики и торговли Катара Ахмадом бин Джасим бин Мохаммадом Аль Тани в Дохе (Катар) в четверг обсудили направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также провели первое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

"Ключевые договоренности зафиксировали в протоколе, также договорились провести следующее заседание комиссии в Украине в 2020 году", – написал С.Кубив в соцсети Facebook по итогам встречи.

Теги: #торговля #катар #экономика
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