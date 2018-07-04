Укрсоцбанк определил цену принудительного выкупа акций у миноритариев

ABH Holdings S.A., которому принадлежит 99,9104% акций Укрсоцбанка и опосредованно 90,1% акций Альфа-банка (оба – Киев), в рамках объявленного принудительного выкупа акций (squeeze-out) Укрсоцбанка приобретает его простые акции по 0,03 грн за штуку и привилегированные – по 0,07 грн за штуку.

Как говорится в информации на сайте банка, такую цену утвердил наблюдательный совет Укрсоцбанка 19 июня этого года как рыночную стоимость, определенную оценщиком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Всего банк выпустил 165 млрд 459 млн 896 тыс. 874 простых акций и 5 млн 13 тыс. 95 привилегированных номиналом 0,1 грн.

По состоянию на 25 июня этого года, когда акции Укрсоцбанка из-за введенного в связи со squeeze-out запретом осуществления всех учетных операций были исключены из биржевого списка Украинской биржи, они котировались на ней по курсу 0,056 грн за штуку. Последние сделки были заключены с ними по этой же цене 15 июня.

Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций). Согласно требованиям закона, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

Укрсоцбанк заявил о намерении ABH Holdings S.A. (ABHH) воспользоваться правом на squeeze-out в начале июня этого года.

В октябре-2016 UniCredit и ABH Holdings S.A. завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings S.A. в размере 9,9%. Предполагается, что вскоре Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

В ABH Holdings S.A. входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

Владельцами ABH Holdings S.A. являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, Алексей Кузьмичев - 16,3239%% (гражданин РФ, проживающий в Лондоне), Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (оба - граждане РФ, проживающие в Москве), а также группа UniCredit S.p.A. – 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов Альфа-Банк занимал 6-е место (49,530 млрд грн), а Укрсоцбанк –12-е место (29,249 млрд грн) среди 84 действовавших финучреждений.