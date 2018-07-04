Закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета – Порошенко

Закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета, заверил президент Украины Петр Порошенко.

"Заявляю, что этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве в среду.