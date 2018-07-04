Экономика

15:37 04.07.2018

Закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета – Порошенко

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Закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета – Порошенко

Закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета, заверил президент Украины Петр Порошенко.

 

"Заявляю, что этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве в среду.

Теги: #госбюджет #порошенко #закон
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