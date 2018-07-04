Экономика

15:30 04.07.2018

Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

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Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

Президент Украины Петр Порошенко подписал и намерен в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал.

"Это не должно быть делом президента, это должно быть делом нашей единой команды. Тогда мы победим так же, как мы победили во время голосования закона о валюте. Вы согласны на то, что это будет наш совместный бой за экономическую свободу Украины? Тогда вместе к бою", - сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса в среду в Киеве.

П.Порошенко также сообщил, что докладчиком законопроекта в Верховной Раде будет его представитель в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Теги: #порошенко
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