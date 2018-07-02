Украина в 2017/2018 МГ сократила экспорт зерновых на 10% - предварительные данные

Экспорт зерновых культур, по предварительным данным, в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) составил 39,375 млн тонн против 43,8 млн тонн за предыдущий МГ, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в частности, экспорт пшеницы составил 17,14 млн тонн, кукурузы - 17,74 млн тонн, ячменя - 4,29 млн тонн, ржи - 36,8 тыс. тонн.

Кроме этого, муки было экспортировано - 412,6 тыс. тонн.

С 1 июля 2018 начался 2018/2019 маркетинговый период, который завершится 30 июня 2019.