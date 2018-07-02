МВФ предоставил Молдове еще $34 млн на поддержку реформ

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда по результатам третьей оценочной миссии принял решение выделить Молдове $34 млн на продолжение реформ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе молдовского правительства.

Очередной транш в размере $22,5 млн уже поступил на счет Нацбанка, еще $11,5 млн ожидаются в начале текущей недели.

Визит миссии фонда состоялся в марте. Как отметили в пресс-службе, МВФ положительно оценил выполнение правительством и Национальным банком Молдавии условий трехлетней программы сотрудничества с фондом. (ноябрь 2016 года - ноябрь 2019 года)

"Молдавия полностью выполняет программу МВФ, и это привело к улучшению экономической ситуации в стране. Очень важно, чтобы реформы в республике продвигались и дальше, была завершена модернизация финансового сектора, в энергетическом секторе была прозрачность и сохранялась макроэкономическая стабильность. Важно также и дальше прилагать усилия для улучшения качества управления в стране", - приводятся в пресс-релизе фонда слова заместителя исполнительного директора МВФ Тао Чжана (Tao Zhang).

Молдова подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ 7 ноября 2016 года. Трехлетнее соглашение финансируется двумя кредитными инструментами - через механизмы расширенного финансирования (EFF) и расширенного кредитования (ECF). Их цель - поддержка экономических и финансовых реформ в стране. В рамках меморандума Молдавия получила доступ к ресурсам фонда на 129,4 млн SDR, или около $178,7 млн. Из этой суммы уже получено более $80 млн.