GE поставит ДТЭК цифровую подстанцию для Приморской ВЭС

General Electric (GE) подписала с ДТЭК договор на поставку высоковольтного оборудования для центрального распределительного пункта 150 кВ и двух подстанций 150/35/10 кВ, которые обеспечат выдачу электроэнергии с первой очереди Приморской ВЭС (Запорожская обл.) в энергосистему страны, сообщила пресс-служба украинского энергохолдинга.

"На ВЭС будет использована инновационная технология "цифровая подстанция" (ЦПС) … ЦПС позволяет провести оценку состояния оборудования в режиме реального времени и автоматического реагирования на повреждения и сбои. Это упрощает техническое обслуживание подстанции, осуществляя его по состоянию, а не в плановом режиме", - отмечают в ДТЭК.

Как сообщалось, GE Renewable Energy поставит для первой очереди Приморской ВЭС 26 ветрогенераторов общей установленной мощностью 100 МВт, а также будет заниматься их последующим обслуживанием. Ветротурбины будут доставлены в Украину и установлены на площадке Приморской ВЭС в 2018 году. Ввод в эксплуатацию первой очереди станции намечен на 2019 год.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.