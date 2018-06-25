Экономика

18:03 25.06.2018

GE продала Advent подразделение газовых турбин за $3,25 млрд

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GE продала Advent подразделение газовых турбин за $3,25 млрд

General Electric Co. (GE) в понедельник объявила о продаже подразделения промышленных газовых турбин компании прямых инвестиций Advent International за $3,25 млрд.

Как говорится в совместном сообщении компаний, вместе с бизнесом Distributed Power Advent получит бренды Jenbacher и Waukesha и производственные предприятия GE в США, Австрии и Канаде.

Таким образом, GE продолжает избавляться от активов в соответствии с планами руководства оставить лишь основные и наиболее рентабельные операции.

По данным источников The Wall Street Journal, на это подразделение General Electric также претендовала компания Cummins Inc.

Акции GE подешевели на 1,5% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала года капитализация компании сократилась на четверть.

Теги: #подразделение #general_electric #турбины
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