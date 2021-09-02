Медицина

10:11 02.09.2021

Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с General Electric

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Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с General Electric

Министерство здравоохранения в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией General Electric, сообщается на сайте ведомства.

"Минздрав определил приоритетом инфраструктурные изменения в отрасли, а именно строительство сети современных больниц в пределах президентских программ "Большое строительство" и "Здоровая Украина". Это также включает переоснащение больниц - медики будут работать с новейшим медицинским оборудованием способным проводить качественную диагностику и эффективное инновационное лечение пациентов", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-служба.

Согласно сообщению, планируется оборудовать приемные отделения компьютерными томографами, ангиографами, эндоскопами, МРТ, рентгеном и др.

"Запускаем проект диагностики одного дня в онкоцентрах, в частности в направлении ранней диагностики рака молочной железы. Поэтому приглашение компании в круг будущих потенциальных поставщиков оборудования по финансово-кредитным соглашениям стало одной из тем встречи", - добавил министр.

Минздрав также пригласил компанию на украинский рынок с локализацией производства, в том числе радиофармацевтических препаратов.

"Такое международное сотрудничество приведет новые продукты, начнет конкуренцию, которая даст лучшие цены, а локализация позволит создать фармацевтическую независимость нашего государства", - сказал Ляшко.

Теги: #минздрав #general_electric
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