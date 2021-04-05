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03:23 05.04.2021

В Гуантанамо закрыли секретный объект "Лагерь 7", заключенные переведены в другой блок

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В Гуантанамо закрыли секретный объект "Лагерь 7", заключенные переведены в другой блок

Заключенные из самого засекреченного подразделения тюрьмы Гуантанамо - "Лагеря 7" - перемещены в другой блок, сообщило Южное командование ВС США.

Заключенные из "Лагеря 7" переведены в соседний объект - "Лагерь 5", чтобы "повысить оперативную эффективность и результативность", следует из сообщения командования.

Отмечается, что перевод прошел "безопасно и без инцидентов". При этом не уточняется, когда именно он произошел и скольких человек коснулся.

Ранее чиновники заявляли, что в "Лагере 7" содержится около 14 человек. Всего в Гуантанамо - 40 заключенных.

Как сообщает агентство Associated Press, среди тех, кто содержался в "Лагере 7", пятерым заключенным были предъявлены обвинения в военных преступлениях за их предполагаемую причастность к планированию и поддержке нападений 11 сентября на Всемирный торговый центр.

"Лагерь 7" открылся в 2006 году и был предназначен для содержания заключенных, которые ранее содержались в сети секретных объектов ЦРУ, называемых "черными местами", где их подвергали жестким методам допроса. Военные долго отказывались признавать существование "Лагеря 7", а журналистам не разрешалось посещать объект, уточняет агентство.

Чиновники отмечали, что данное подразделение не было спроектировано как постоянное, имело структурные проблемы и нуждалось в замене, но Пентагон отказался от планов изыскивать деньги на строительство.

Президент США Джо Байден заявлял, что намерен закрыть Гуантанамо, но для этого потребуется одобрение Конгресса.

Теги: #сша #подразделение #гуантанамо #закрытие
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