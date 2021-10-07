ЦРУ создает подразделение по борьбе с угрозами со стороны Китая

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в четверг объявило о создании специального подразделения по противостоянию вызовам со стороны Китая, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу ЦРУ Уильяма Бернса.

Накануне Бернс заявил сотрудникам ЦРУ, что новый "Центр миссий по Китаю" нацелен на "дальнейшее укрепление работы в отношении самой серьезной геополитической угрозы, с которой (США - ИФ) сталкиваются в XXI веке - все более враждебным китайским правительством".

The Washington Post отмечает, что сотрудники подразделения, в частности, будут заниматься сбором разведданных о Китае и борьбой со шпионажем КНР против США.

Западные СМИ, в свою очередь, напоминают, что президент США Джо Байден в июне объявил о формировании новой рабочей группы в Пентагоне по оценке и реагированию на военные вызовы со стороны Китая.

Администрация Белого дома считает Китай ведущим стратегическим конкурентом США. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что от Пекина исходит наибольшая угроза для США.