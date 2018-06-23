Экономика

12:57 23.06.2018

"Урядовый курьер" опубликовал уточнение НКРЭКУ о расчете ОСМД за электроэнергию по диффтарифам

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"Урядовый курьер" опубликовал уточнение НКРЭКУ о расчете ОСМД за электроэнергию по диффтарифам

Официальное издание "Урядовый курьер", спустя три месяца после принятия, опубликовало постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №347, уточняющее порядок расчета ОСМД и ЖСК за использованную на общедомовые нужды электроэнергию по тарифам, дифференцированным по периодам времени.

Документ уточняет постановление НКРЭКУ №1241 от 20 декабря 2001 года, на которое ссылались некоторые энергоснабжающие компании, отказывая ОСМД и ЖСК в применении аналогичных населению тарифных коэффициентов.

С 24 июня, когда вступит в силу постановление НКРЭКУ №347 от 22 марта 2018 года, для ОСМД и ЖСК, перешедших на двузонную систему, должны применяться исключительно тарифные коэффициенты 1 (с 7:00 и до 23:00) и 0,5 (с 23:00 и до 7:00).

Как сообщалось, ранее некоторые энергоснабжающие компании пытались применять к ОСМД и ЖСК тарифные коэффициенты, предусмотренные для коммерческих потребителей: 1,35 и 0,35 соответственно.

Объединения совладельцем многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) имеют право рассчитываться за использованную на общедомовые нужды электроэнергию по тарифам, дифференцированным по периодам времени.

Теги: #урядовый_курьер #нкрэку #тарифы
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