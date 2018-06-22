Экономика

12:00 22.06.2018

Chanel обнародовала отчетность впервые в истории, обошла по выручке Hermes и Gucci

2 мин читать

 Дом моды Chanel впервые за свою 108-летнюю историю опубликовал полную финансовую отчетность, которая поставила его в число лидеров среди производителей товаров класса "люкс".

Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в 2017 году составила $1,79 млрд, показатель вырос на 18,6% в годовом выражении.

Выручка увеличилась на 11,5%, до $9,62 млрд. Это больше, чем показатели Gucci и Hermes, но, вероятно, ниже, чем у Louis Vuitton, пишет Dow Jones. Louis Vuitton входит в группу LVMH, выручка которой в прошлом году достигла 42,6 млрд евро; компания не дает показатели по отдельным брендам, но аналитики оценивают выручку Louis Vuitton в $11 млрд.

Кроме того, выяснилось, что на счетах компании есть средства в размере $2,2 млрд, тогда как ее долг сравнительно невелик.

"Наши сильные финансы позволяют нам оставаться независимой компанией и фокусироваться на долгосрочном развитии", - заявил главный финансовый директор Chanel Филипп Блондьё.

Ранее эксперты модного рынка гадали, насколько хорошо обстоят дела у легендарного бренда, и сможет ли он оставаться независимым, пока многие конкуренты переходят в собственность более крупных конгломератов и инвестфондов.

До публикации отчетности аналитики оценивали показатели Chanel по отчетам холдинговой компании Chanel International NV, зарегистрированной в Нидерландах. Ее выручка в 2016 году (последние доступные данные) снизилась на 9%, до $5,67 млрд.

"Внезапно акционеры Chanel проявили интерес к рынку, - говорит аналитик Exane BNP Paribas Лука Солка. - Возможно, это сигнал о будущем IPO или сделке".

Chanel была основана в 1910 году, когда Габриэль "Коко" Шанель открыла свой модный магазин в Париже. Сейчас компания производит широкий ассортимент товаров, от одежды и изделий из кожи до духов и часов. Клиентами Chanel были многие известные личности, включая Жаклин Кеннеди и Элизабет Тейлор.

Компания принадлежит братьям Алену и Жарару Вертеймерам, чей дед Пьер был сооснователем дома Chanel.

Теги: #финотчетность #chanel
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Акционеры "Укрнафты" обязали правление скорректировать отчет за 2017г в связи с замечаниями аудиторов

"Кернел" в ІІІ кв. 2018 ФГ получил $39,1 млн чистого убытка

"Милкиленд" в 2017г сократил чистый убыток в 5,3 раза

"Укргазвыдобування" и "Укртранснафта" выплатят "Нафтогазу" 24,5 млрд грн дивидендов

Fiat Chrysler увеличил прибыль в I квартале, подтвердил прогнозы на год

Рудник "Сухая Балка" в 2017г нарастил доход на 28%

EBIT авиакомпании Lufthansa в I квартале оказалась втрое ниже прогноза из-за Eurowings и Air Berlin

СКМ в 2017г нарастила неконсолидированный чистый убыток почти в 6 раз

Рада приняла закон об аудите финотчетности и аудиторской деятельности

Крупные корпоративные заемщики с 2018г обязаны проводить аудит финансовой отчетности - НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Электротяжмаш" завершил поставку 62 двигателей польской Newag

Мининфраструктуры намерено создать 5 авиахабов и 20 международных аэропортов в Украине до 2030г

Собрание акционеров "Мотор Сичи" вновь отложено

ЕБА про закон о валюте: обновление законодательства бизнес-сообщество ожидало 25 лет

Розенко: В Украине сейчас разумный баланс цены на газ и системы субсидий

Экологи Мариуполя против строительства новой машины непрерывного литья заготовки на ММК

Нефть дорожает на ожиданиях решения ОПЕК, Brent торгуется у $73,88 за баррель

Европейский суд признал Германию виновной в загрязнении грунтовых вод нитратами

Доллар снижается в паре с евро, стабилен к иене

Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА