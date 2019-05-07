"Укрпродукт" ожидает GBP0,12 млн чистой прибыли за 2018г

"Укрпродукт Групп", крупный украинский производитель фасованного масла, плавленого сыра и кваса, ожидает по итогам 2018 года получить GBP0,12 млн (около 4,4 млн грн) чистой прибыли против GBP1,1 млн (40,6 млн грн) чистого убытка в 2017 году.

"Ожидается, что выручка покажет увеличение более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. Группа планирует отчитаться о выросшей выручке примерно до GBP37 млн (около 1,3 млрд грн). Валовая прибыль в гривневом выражении увеличилась на 4,1% - приблизительно до 115 млн грн, однако в фунтах стерлингов отрицательное влияние курсовых разниц привело к снижению на 2,9% - приблизительно до GBP3,2 млн", - отмечается в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже во вторник.