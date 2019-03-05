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11:51 05.03.2019

Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже

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Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже

Модный дом Chanel во вторник представит во французской столице последнюю коллекцию, разработанную Карлом Лагерфельдом для этого бренда незадолго до кончины, сообщают местные СМИ.

Показ пройдет во вторник и станет первым официальным мероприятием Chanel после смерти дизайнера этого модного дома К.Лагерфельда.

Ожидается, что Chanel в ходе показа почтит память К.Лагерфельда. В феврале после известия о кончине дизайнера модный дом сообщил, что "прощальная церемония состоится позднее".

Ранее ряд люксовых брендов, с которыми в разное время работал К.Лагерфельд, в рамках своих недавних модных показов уже отдали дань уважения известному дизайнеру. 21 января модный дом Fendi представил разработанную К.Лагерфельдом коллекцию в Милане, а также показал видеосюжет о работе модельера. Французский бренд Chloe на прошлой неделе во время своего показа в Париже транслировал фотографии легендарного дизайнера.

К.Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни.

Дизайнер родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге. В возрасте 14 лет он переехал в Париж, где занялся рисованием и историей, а затем стал ассистентом модельера Пьера Бальмена.

В 1965 году модельер начал работать в итальянском доме моды Fendi, сотрудничество с которым он продолжал до настоящего времени. В 1983 году К.Лагерфельда пригласили на работу в Chanel.

Собственную линию - Karl Lagerfeld Impression - модельер основал в 1974 году, затем создал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.

К.Лагерфельд увлекался фотографией и создавал духи. Модельер никогда не был женат, у него нет детей.

Теги: #карл_лагерфельд #париж #коллекция #chanel
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