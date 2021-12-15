Главой модного дома Chanel станет Лина Наир, занимавшая пост HR-директора Unilever

Главным исполнительным директором французской Chanel SA назначена Лина Наир, ранее занимавшая должность HR-директора в компании Unilever Plc.

Нынешний CEO Ален Вертхаймер, который владеет модным домом Chanel вместе со своим братом Жераром, с начала следующего года будет занимать пост исполнительного председателя компании, говорится в сообщении Chanel.

Модные дома довольно редко назначают топ-менеджеров из числа посторонних для сферы людей, пишет The Wall Street Journal.

Наир с 1992 года работала в компании Unilever, занимающейся производством продуктов питания и товаров для дома. Она начала карьеру в индийском подразделении Unilever и со временем существенно продвинулась по службе.

В Unilever отмечают, что Наир стала самым молодым HR-директором компании, а также первой женщиной и первой представительницей Азии на этом посту.

В качестве CEO Chanel Наир будет работать в Лондоне, где с 2018 года находится глобальная штаб-квартира модного дома.

Chanel в 2020 году стала шестым в мире по объему выручки производителем товаров класса "люкс", свидетельствуют данные Deloitte. В прошлом году ее продажи упали на 17,6% по сравнению с предыдущим годом, до $10,1 млрд, в условиях пандемии COVID-19.