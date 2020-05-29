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12:28 29.05.2020

В Музее Гончара подтвердили информацию об аресте частной коллекции картин Порошенко по решению суда

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В Музее Гончара подтвердили информацию об аресте частной коллекции картин Порошенко по решению суда

В Музее Ивана Гончара подтверждают информацию об аресте выставленной у них коллекции картин семьи лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) согласно решению Печерского районного суда г.Киева.

"Один из представителей (ГБР – ИФ) показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко", - говорится в сообщении на странице музея в Facebook.

Этот же сотрудник ГБР попросил написать директора музея от руки расписку о получении этого постановления и его уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией. "Какие действия классифицируются незаконными, можем ли мы все же провести выставку и на другие вопросы следователь не предоставил ответа. Вместо этого он отметил, что все вопросы мы можем прислать в письменном виде в службу ГБР, а они ответят в "разумные сроки", - говорится в сообщении.

При этом копию этой расписки следователь не предоставил и не дал ее сфотографировать ни директору, ни сотрудникам музея, при этом не дав четкого ответа на вопросы, почему директор не может иметь копию этой расписки, говорится в сообщении.

Ранее об аресте коллекции картин сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, отметив их незаконность. По его словам, арест был совершен в ходе обысков в музее в четверг.

Теги: #музей #гбр #коллекция #порошенко #арест
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