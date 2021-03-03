Кабмин установил требование о публикации предприятиями финотчетности в форме открытых данных

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, ключевой задачей которого является обеспечение публикации финансовой отчетности в форме открытых данных, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это было требованием плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Теперь более 100 новых наборов открытых данных обязательны для публикации. Это финансовая отчетность, сведения государственного земельного кадастра, реестр строительной деятельности, сведения о ГТС Украины, данные о количестве вакцин от COVID-19, информация о количестве свободных койко-мест в больницах с запасами кислорода", - написал глава Минцифры.

Федоров отметил, что теперь каждый сможет проверить законность строительства и имеющиеся разрешительные документы, качество и стоимость ремонта дорог, а также вести мониторинг экологического состояния, узнавать о судебных делах, в которых фигурирует человек.

Он уточнил, что именно на основе открытых данных создаются сервисы и электронные инструменты, облегчающие поиск информации, такие как "Орендатабот", YouControl, ProvoSud и т.п. Они помогают не только проверить нужную информацию, но и сохранить деньги, избежать мошенничества "и держат в тонусе прозрачность органов власти", уточнил Федоров.

"В этой сфере Украина задает тренды, ведь наш уровень развития открытых данных в 2020 году составляет 84%, что выше среднеевропейского уровня на 6%", - добавил министр.