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15:29 01.03.2021

НАПК направила в суд протоколы против руководства 11 партий, включая "Слугу народа", за нарушение финотчетности

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НАПК направила в суд протоколы против руководства 11 партий, включая "Слугу народа", за нарушение финотчетности

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий, сообщается в Телеграм-канале НАПК в понедельник.

"В связи с этим составляются и направляются в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий: "Рух новых сил Михаила Саакашвили"; ВО "Свобода; "Слуга народа"; "Блок Вилкула "Украинская перспектива"; "Важливий кожен"; "ВАРТА"; "Социал-патриотическая ассамблея славян"; "Новая демократия"; "Гражданская сила"; "Команда Андрея Балоги"; "Конгресс украинских националистов", - говорится в сообщении.

Ответственность за такое нарушение предусмотрена по ст.12-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечают в ведомстве.

Также, по данным НАПК, в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" установлено нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст.212-15 КУоАП).

Теги: #напк #финотчетность
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