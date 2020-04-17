Экономика

20:10 17.04.2020

НБУ отсрочил конечный термин подачи и обнародования финотчетности банками

2 мин читать
НБУ отсрочил конечный термин подачи и обнародования финотчетности банками

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил обнародование финансовой отчетности банками, предоставив им и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, обеспечения проведения внешнего аудита и утверждения отчетности, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления регулятора от 16 апреля 2020 года № 51 "Об особенностях применения требований отдельных нормативно-правовых актов НБУ в связи с установлением карантина и введением ограничительных мер", которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 17 апреля.

Уточняется, что Нацбанк отсрочил конечные сроки публикации годовых корректирующих по результатам внешнего аудита до 19 июня с 31 марта, кроме того, финотчетность, в том числе консолидированную, отчет об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год отныне банки могут подавать в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров, тогда как раньше конечным сроком было 30 апреля.

Регулятор также продлил конечный термин подачи промежуточной финотчетности за первый квартал 2020 года до 30 июня с 30 апреля, а также консолидированной финотчетности за аналогичный период до 30 июля с 30 мая.

Постановлением устанавливается, что банки могут не подавать в НБУ на бумажных носителях финотчетность вместе с аудиторским отчетом и отчет об управлении по 2019 году, а также финотчетность за первый квартал 2020 года при условии их размещения на своих сайтах.

Соответствующим постановлением регулятор также отсрочил конечные сроки подачи и обнародования отчетности ответственными лицами банковской группы.

Так, плановая публикация консолидированной отчетности банковской группы и аудиторский отчет за 2019 отныне разрешается в течение 30 рабочих дней после обнародования годовой финансовой отчетности банка за 2019 год (ранее до 1 июня).

Нацбанк отметил, что консолидированную отчетность банковской группы, субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешается не подавать на бумажных носителях при условии их публикации на сайте ответственного лица банковской группы.

Аналогичные условия действуют также по промежуточной консолидированной отчетности банковской группы и промежуточной субконсолидированнуой отчетности подгрупп банковской группы за первый квартал 2020 года при условии их обнародования на сайте ответственного лица банковской группы до 30 июля.

Регулятор полагает, что отсрочка позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19.

Теги: #нбу #финотчетность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:24 17.04.2020
Продукты питания, лекарства и топливо подешевели на этой неделе - НБУ

Продукты питания, лекарства и топливо подешевели на этой неделе - НБУ

22:20 16.04.2020
До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривни

До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривни

20:51 16.04.2020
Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

20:22 16.04.2020
Глава профильного комитета Рады призывает НБУ разработать нормативные акты к закону о финмониторинге

Глава профильного комитета Рады призывает НБУ разработать нормативные акты к закону о финмониторинге

19:28 16.04.2020
Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,13 грн/$1 после двухдневного падения

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,13 грн/$1 после двухдневного падения

13:02 16.04.2020
Бахматюк официально предложил НБУ и ФГВФЛ реструктуризировать на 5 лет 8 млрд долга выведенных с рынка банков VAB и "Финансовая инициатива" с выплатой 1 млрд грн в 2020г

Бахматюк официально предложил НБУ и ФГВФЛ реструктуризировать на 5 лет 8 млрд долга выведенных с рынка банков VAB и "Финансовая инициатива" с выплатой 1 млрд грн в 2020г

16:07 14.04.2020
Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

15:48 14.04.2020
Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

10:25 14.04.2020
Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

14:22 13.04.2020
Финансирование дефицита бюджета через эмиссию гривни это путь в никуда – НБУ

Финансирование дефицита бюджета через эмиссию гривни это путь в никуда – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

Глава ФГИ обвиняет бывшее руководство ОГХК в рейдерском захвате компании

"Запорожсталь" опровергает информацию о якобы взрыве на "домне"

ФГИ заявляет о рейдерском захвате офиса ОГХК в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Траты туристов в Европе в марте упали на 68%, в том числе в Италии - на 96%

ФГИ просит отсрочить на осень введение модуля электронного определения оценки квартир

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

Ассоциация солнечной энергетики обратится к "Укрэнерго" за разъяснениями относительно обвинений СЭС в невыполнении диспетчерских команд

Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

"Нафтогаз": участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к поставщикам для возмещения ценовой разницы

Попытка бывшего менеджмента ОГХК восстановить контроль над компанией пресечена при участии правоохранителей – глава ФГИ

Нацкомфинуслуг утвердила порядок электронного взаимодействия с участниками рынка небанковских финуслуг

Глава ФГИ обвиняет бывшее руководство ОГХК в рейдерском захвате компании

Дорожно-строительная группа RDS начнет работы в зоне проведения ООС в Луганской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА