Экономика

15:58 02.05.2021

Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев – премьер

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Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев – премьер

Кабинет министров Украины упрощает процесс доступа к информации для украинцев, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.

В своем сообщении, которое было обнародовано в фейсбуке, глава правительства рассказал, что на прошедшей неделе было опубликовано постановление Кабмина о более чем 1000 наборов открытых данных.

"Каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами выплат налогов в госбюджет", - отметил Шмыгаль.

Он также рассказал, что информация о финансовой отчетности компаний и сведения Государственного земельного кадастра будут открыты для украинцев, а набор данных о транспортных средствах и их владельцах будет дополнен полем с VIN-кодом.

Теги: #госземкадастр #реестры #шмыгаль #кадастр #финотчетность
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