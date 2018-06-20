"Укргазвыдобування" выставило на торги УЭБ 21 июня почти 200 тыс. тонн бензинов

ПАО "Укргазвыдобування" выставило на торги, которые состоятся 21 июня на площадке "Украинской энергетической биржи", 196 тыс. тонн бензинов, сообщается на сайте биржи.

В частности, покупателям будет предложено 168 тыс. тонн бензина марки А-92 и 28 тыс. тонн бензина марки А-95 (весь бензин – качества Евро-5).

Бензин А-92 разбит на лоты объемом 12 тыс. тонн, А-95 – на лоты объемом 2 тыс. тонн.

Цена ресурса рассчитывается в привязке к котировкам Argus: на А-92 с дисконтом в $35/тонна, на А-95 – с премией в $6/тонна. Предварительная цена А-92 – 32 тыс. 643 грн/тонна, А-95 – 33 тыс. 860 грн/тонна.

Срок поставки ресурса – с начала июля до конца августа. Топливо предлагается на условиях EXW с транспортировкой по железной дороге/автотранспортом.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. Шебелинский ГПЗ с 2018 полностью перешел на производство нефтепродуктов стандарта Евро-5.