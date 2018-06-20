Экономика

09:47 20.06.2018

НКРЭКУ повысила тарифы на использование украинских ПХГ

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НКРЭКУ повысила тарифы на использование украинских ПХГ

 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на хранение, закачку и отбор природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Согласно постановлению регулятора, принятому во вторник, тариф на хранение установлен в размере 0,172 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (здесь и далее - без НДС), на закачку– 64 грн за 1 тыс. куб. м, на отбор - 67,1 грн за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, НКРЭКУ установила систему коэффициентов, применяемым к этим тарифам. В частности, коэффициент, учитывающий заказ индивидуальных услуг хранения, закачки, отбора природного газа сроком на месяц, составляет 1,1, на сутки вперед - 1,2.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как пояснила "Энергореформе" директор департамента отношений в нефтегазовой отрасли Татьяна Рябуха, необходимость изменения тарифов на использование ПХГ обусловлена принятием новой Методики расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в ПХГ. Она добавила, что корректировка связана также с изменением объемов хранения газа в ПХГ за последние годы, динамикой основных макроэкономических показателей, в частности, курса гривни, заработной платы, цен на энергоносители.

Как ранее сообщала "Энергореформа", существующий тариф на хранение природного газа в ПХГ составляет 46,2 грн за 1 тыс. куб. м за год, на закачку – 32 грн за 1 тыс. куб. м, на отбор - 32 грн за 1 тыс. куб. м.

В то же время Т.Рябуха особо подчеркнула, что сравнивать ныне действующие тарифы и новые некорректно. По ее словам, новая Методика расчета тарифов предусматривает переход от оплаты за объемы хранения (закачки, отбора) к оплате бронирования мощностей хранения (закачки, отбора) в ПХГ.

АО "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 ПХГ, два из которых созданы на базе водоносных структур, остальные - на базе истощенных газовых месторождений. Общая активная емкость ПГХ - 31 млрд куб. м.

Теги: #газ #пхг #нкрэку #тарифы
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