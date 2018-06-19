Экономика

11:33 19.06.2018

Гройсман: Успешные представители местного самоуправления должны переизбираться на новый срок для стабильности реформ

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Гройсман: Успешные представители местного самоуправления должны переизбираться на новый срок для стабильности реформ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за то, чтобы успешные представители местного самоуправления были переизбраны на следующий срок для более устойчивого и эффективного проведения реформ на местах.

"В 2020 году у нас будут очередные выборы местного самоуправления. Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас, каждый представитель действующего местного самоуправления, вышел с конкретным результатом, продемонстрировал свой успех и получил мандат на новый срок", - сказал он в ходе ХIV Украинского муниципального форума во вторник в Киеве.

Как отметил В.Гройсман, когда люди работают несколько сроков, при правильном подходе они могут обеспечить устойчивость и эффективность своей деятельности.

"Нужно несколько лет, чтобы систематизировать работу, а в дальнейшем вы будете совершенствоваться", - отметил он.

Кроме того, по словам премьера, на сегодняшний день в стране есть проблема кадрового обеспечения роста экономики.

"Наша задача - развивать местную экономику, давать людям возможность оставаться дома, находя возможность для качественной работы и качественной среды для жизни", - добавил В.Гройсман.

Он выразил мнение, что вопрос отстранения местных глав, глав советов, громад и т.д. – "это все вопрос несовершенства украинского законодательства".

Премьер подчеркнул, что в ходе децентрализации на места было передано финансирование и полномочия, но в то же время отсутствует контроль и ответственность.

"Я в свое время предлагал: если совет отправляет главу в отставку, это приводит к одновременной отставке самого совета и досрочным выборам. Это и есть баланс и противовес", - сказал В.Гройсман.

Премьер отметил, что к такому подходу необходимо двигаться.

"Возможно, уже осенью будем подходить к тому, чтобы такой пакет законодательства был принят", - отметил премьер.

 

Теги: #гройсман #самоуправление #реформы
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