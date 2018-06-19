Украина за 5 мес. увеличила экспорт электроэнергии на 1,3%

Украина в январе-мае 2018 года увеличила экспорт электроэнергии на 1,3% (на 34,684 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 2 млрд 653,357 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии увеличились на 10,4% (на 159,488 млн кВт-ч) – до 1 млрд 686,038 млн кВт-ч.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 24,3% (на 128,407 млн кВт-ч) – до 656,551 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 310,767 млн кВт-ч, что на 44,9% (на 253,211 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-мае-2017.

В Беларусь и Россию в январе-мае 2017 и 2018 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом в мае 2018 года экспорт украинской электроэнергии составил 464,558 млн кВт-ч, что на 23,5% (на 143,076 млн кВт-ч) меньше, чем в мае-2017.

Кроме того, Украина за пять месяцев текущего года импортировала 14,818 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ – 14,221 млн кВт-ч, Беларуси – 0,596 млн кВт-ч). Импорт учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, Украина в январе-мае 2018 года экспортировала электроэнергию на $137,168 млн, в т.ч. в Венгрию поставлена электроэнергия на $85,312 млн, Польшу – на $32,575 млн, Молдову – на $15,629 млн, другие страны – на $3,652 млн.

Украина в 2018 году планирует увеличить экспорт электроэнергии на 13,3% (0,689 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 5,855 млрд кВт-ч. Согласно прогнозному балансу на 2018 год, в частности, поставки с Бурштынского острова (Венгрия, Словакия, Румыния) запланированы в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в Польшу – 1,2 млрд кВт-ч, Молдову – 1,055 млрд кВт-ч.

Украина в 2017 году экспортировала 5,2 млрд кВт-ч электроэнергии на $235,5 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,1 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,1 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,2 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,2 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,8 млн, в 2011 – 6,4 млрд кВт-ч на $400 млн.