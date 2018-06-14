Экономика

16:38 14.06.2018

АМКУ действует в рамках законодательства как орган обжалования публичных закупок – директор "Прозорро"

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АМКУ действует в рамках законодательства как орган обжалования публичных закупок – директор "Прозорро"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приостанавливает процедуры публичных закупок в рамках рассмотрения жалоб в соответствии с законодательством, полагает директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

"АМКУ работает в рамках законодательства. Законом предусмотрено, что процедура закупки приостанавливается на 15 дней, пока АМКУ рассматривает жалобу. Срок рассмотрения жалобы, скажем, в Испании составляет более 60 дней. То есть в Украине - в четыре раза быстрее", – сказал В.Задворный в кулуарах Шведско-украинского форума в четверг, отвечая на вопрос о предстоящей проверке деятельности АМКУ в отношении блокирования публичных закупок.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной аудиторской службе проверить работу АМКУ, ссылаясь на поступившие заявления от государственных органов власти и органов местного самоуправления о блокировании процедуры публичных закупок.

В.Задворный напомнил, что президент Украины внес в парламент законопроект, призванный усовершенствовать процедуру обжалования публичных закупок, установив процентное соотношение платы за обжалование к предполагаемой сумме закупки, тогда как сейчас сумма обжалования закупки составляет 5 тыс. грн.

"Конечно, и заказчики, и поставщики могут использовать инструмент обжалования не только для защиты своих интересов", – добавил он.

Теги: #жалобы #прозорро #закупки #амку
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