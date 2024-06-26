Кулеба привітав Берсе з обранням генсеком Ради Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав колишнього президента Швейцарії Алена Берсе з обранням на посаду генерального секретаря Ради Європи.

"Вітаю Алена Берсе з обранням на посаду генерального секретаря Ради Європи. Я з нетерпінням очікую спільної роботи з просування демократії, прав людини та справедливого миру для України. Ми прагнемо розширювати нашу співпрацю з Радою і зміцнювати її роль у забезпеченні майбутнього Європи, заснованого на верховенстві права", - написав Кулеба в соцмережі Х.