Дипломатія

12:49 26.06.2024

Кулеба привітав Берсе з обранням генсеком Ради Європи

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Кулеба привітав Берсе з обранням генсеком Ради Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав колишнього президента Швейцарії Алена Берсе з обранням на посаду генерального секретаря Ради Європи.

"Вітаю Алена Берсе з обранням на посаду генерального секретаря Ради Європи. Я з нетерпінням очікую спільної роботи з просування демократії, прав людини та справедливого миру для України. Ми прагнемо розширювати нашу співпрацю з Радою і зміцнювати її роль у забезпеченні майбутнього Європи, заснованого на верховенстві права", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Теги: #рада_європи #кулеба #берсе

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