Новопризначений посол Мексики вручив копії вірчих грамот заступниці глави МЗС України

Заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець прийняла копії вірчих грамот у новопризначеного посла Мексиканських Сполучених Штатів в Україні Ауденсіо Контрераса Гонсалеса.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, на зустрічі сторони обговорили питання зміцнення та активізації двосторонніх відносин, насамперед у політичній та економічній сферах.

Боровець висловила вдячність за участь Мексики в Глобальному саміті миру, що підтверджує прихильність країни принципам Статуту ООН. Вона наголосила на важливості спільних зусиль зі встановлення справедливого та сталого миру в Україні.

"Дипломати обмінялися також думками щодо співробітництва України з країнами Латинської Америки та Карибського басейну і можливостей для подальшого розвитку двосторонніх відносин", - ідеться в повідомленні.