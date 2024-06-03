Дипломатія

19:26 03.06.2024

Китай не виступає проти Саміту миру і відмова від участі в ньому не означає відмови від підтримки настання миру в Україні

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Китай не виступає проти Саміту миру і відмова від участі в ньому не означає відмови від підтримки настання миру в Україні

Китай не виступає проти проведення Саміту миру, і відмова від участі в ньому не означає відмови китайської сторони від підтримки настання миру в Україні, водночас Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу, яку використовуватимуть для створення блокової конфронтації між країнами, заявили на брифінгу в МЗС КНР у понеділок.

Як зазначила офіційна представниця китайського МЗС Мао Нін, "у Китаї від самого початку надавали велике значення організації Швейцарією саміту з питань миру в Україні та підтримували тісний зв'язок зі Швейцарією, Україною та іншими зацікавленими сторонами з цього питання".

Вона також повторила раніше озвучену Китаєм позицію про те, що "міжнародна мирна конференція має відповідати трьом важливим вимогам: визнання з боку Росії та України, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів".

"Однак, на думку Китаю, зустріч поки що не відповідає цим трьом елементам, і саме тому Китай не зможе взяти в ній участь. (Водночас - ІФ-У) наша позиція не спрямована проти будь-якої сторони, і вже точно не проти цього конкретного саміту. Рішення Китаю про участь ґрунтується виключно на нашій оцінці самої зустрічі, і ми вважаємо, що відповідні сторони можуть зрозуміти нашу позицію", - заявила Мао Нін.

При цьому, як вона наголосила, "про те, чи підтримує хтось мир, чи ні, не варто судити за конкретною країною або на основі конкретної зустрічі".

"Китай щиро сподівається, що мирна конференція не перетвориться на платформу, яку використовуватимуть для створення блокової конфронтації. Відмова від участі в ній не означає відмови від підтримки миру", - зазначила офіційна представниця МЗС КНР.

Мао Нін також зазначила, що Китай цінує своє стратегічне партнерство з Україною і залишається найбільшим торговельним партнером.

"Після повної ескалації "української кризи" Китай підтримує зв'язок і співпрацю з Україною. Китай, як і раніше, є найбільшим торговельним партнером України. Наше посольство в Україні продовжує нормально функціонувати", - заявила вона.

Відповідаючи на запитання про те, чи є підстави говорити про те, що китайські дипломати можуть чинити тиск на треті країни з метою відмовити їх від участі в Саміті миру, як про це згадував президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Сінгапурі, Мао Нін зазначила, що "гегемонізм і політика сили - це не дипломатичний стиль Китаю, і не існує такого поняття, як тиск Китаю на інші країни".

Також, коментуючи повідомлення президента України про те, що в складі російського озброєння є елементи, які постачаються з Китаю, Мао Нін заявила, що "Китай не постачає зброю сторонам конфлікту і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення".

При цьому, за її словами, "наша звичайна торгівля з Росією відбувається без будь-яких обмежень. Вона відповідає правилам СОТ та ринковим принципам і не спрямована проти будь-якої третьої сторони".

Як повідомлялося, під час візиту до Сінгапура 1-2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, користуючись впливом Китаю і китайськими дипломатами, робить усе, щоб зірвати Саміт миру. Він також заявив, що Китай припустився стратегічної помилки, підтримавши позицію держави-агресора і зазначив, що подальша підтримка Китаєм Росії сприятиме продовженню війни. Це, за його словами, погано відіб'ється на самому Китаї, який офіційно заявляв про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

 

Теги: #саміт_миру #китай #участь

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