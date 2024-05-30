Призначено нового посла Індії в Україні

Шрі Раві Шанкар призначений новим Послом Індії в Україні 30 травня 2024 року. Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Індії.

Шрі Раві Шанкар, що наразі працює додатковим секретарем у Міністерстві, раніше обіймав посади в індійському уряді. Очікується, що він приступить до виконання своїх обов'язків вже найближчим часом.

Індія визнала незалежність України 26 грудня 1991 року. 17 січня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між Україною та Індією.

Джерело: mea.gov.in