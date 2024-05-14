Єрмак закликав послів United24 і представників 40 закордонних університетів підтримати Глобальний саміт миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в онлайн-форматі з послами фандрайзингової платформи United24, розповів про підготовку до Глобального саміту миру і закликав поширювати ідею його проведення та інформацію про нього, повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок.

"Разом із нашими результатами на полі бою, успіхами в дипломатії Глобальний саміт миру має надзвичайну важливість", - сказав керівник Офісу президента.

Він наголосив, що учасники Саміту розроблять рамки плану відновлення справедливого миру для України, який має запобігти новим спробам агресії проти нашої держави. Глава Офісу президента також зазначив, що Саміт миру має закласти підвалини для подолання криз, спровокованих цією війною.

"Сенс дуже простий: якщо ви справді хочете припинити вбивства українців, українських дітей, ваші лідери мають бути на цьому Саміті", - наголосив Єрмак.

Як повідомляють на сайті президента України, Єрмак також провів онлайн-зустріч із керівниками та іншими представниками близько 40 зарубіжних університетів, які співпрацюють із українськими вишами, на якій закликав їх поширювати інформацію про Саміт. На зустрічі також були присутні міністр освіти і науки Оксен Лісовий, ректори провідних українських вишів.

Єрмак розповів представникам світової університетської спільноти про підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. "Уже багато світових лідерів погодилися бути присутніми на цьому Саміті. Але наша мета – зібрати якомога більше країн. Тому що ми хочемо, щоб відкрито, за єдиним столом усі відповідальні держави світу, які поважають міжнародне право та Статут ООН, разом створили план, який приніс би справедливий мир для України", - сказав він.

Очільник Офісу президента зазначив, що на Глобальному саміті миру планують узгодити спільну позицію щодо трьох важливих для всього світу питань, які постали у зв'язку з агресивною війною РФ проти України: продовольча та ядерна безпека, повернення всіх незаконно депортованих українських дітей та військовополонених додому.

"Я прошу вас долучитися до поширення інформації про Глобальний саміт миру. Використати ваш вплив, контакти, можливості, щоб нас почули. Сьогодні є реальний шанс зробити дуже важливий крок до завершення цієї жахливої війни", - наголосив Єрмак.