Ізраїль поновив навчальні курси для українських психологів - посольство України

Група українських фахівців завершила навчання у тренувальному центрі КАРМЕЛЬ імені Голди Меїр (м. Хайфа) за темою "Психологічна підтримка під час кризи", йдеться на сторінці посольства України в Державі Ізраїль у Facebook.

«На початку квітня 2024 року група з 11 українських фахівців з Управління державної охорони, Нацполіції та Національного університету імені Тараса Шевченка пройшла курс навчання. Посольство висловлює вдячність МАШАВ – Ізраїльській агенції з питань міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль, за відновлення навчальних курсів для українських спеціалістів», - йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабної агресії росії проти України у лютому 2022 року МАШАВ організував офлайн навчальні курси для понад 200 українських психологів, психотерапевтів і соціальних працівників.

«Сподіваємося на продовження плідної співпраці та обмін накопиченим досвідом з ізраїльськими партнерами у сфері ментального здоров’я задля зміцнення стресостійкості суспільства», - зазначили у Посольстві.