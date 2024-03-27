Дипломатія

17:28 27.03.2024

Глава МЗС України вперше за 7 років відвідає цього тижня Індію

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що основна мета його першого візиту до Індії цього тижня - зміцнення українсько-індійських відносин.

"Я вже оголосив, що цього тижня на запрошення мого індійського колеги, доктора Субрахманьяма Джайшанкара, я здійсню візит до Нью-Делі. Це буде мій перший візит до цієї країни і перший візит міністра закордонних справ України до Індії за останні сім років. Метою цього візиту є зміцнення українсько-індійських відносин", - сказав він під час онлайн-брифінгу з іноземними ЗМІ, перебуваючи у Варшаві.

Кулеба нагадав, що тиждень тому президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої було порушено питання двостороннього співробітництва, торгівлі та майбутнього Глобального саміту миру.

"Мій візит допоможе втілити в життя досягнуті домовленості та продовжити розвиток наших зв'язків. Україна розглядає Індію як важливу глобальну державу з потужним міжнародним голосом. Ми впевнені, що тісна співпраця принесе користь обом нашим країнам", - наголосив міністр.

Кулеба поінформував, що під час його візиту до Нью-Делі заплановано низку переговорів, зокрема між міністрами закордонних справ, а також засідання українсько-індійської міжурядової комісії.

Як повідомлялося, 3 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Індії Субрахманьям Джайшанкар у телефонній розмові обговорили співробітництво щодо "Формули світу" та домовилися провести найближчим часом перше з 2018 року засідання Індійсько-української міжурядової комісії.

Теги: #індія

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