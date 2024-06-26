Нова головна дипломатка ЄС, яка "їсть росіян на сніданок"

Олександр Саєнко, військовий експерт-аналітик НАКО (Незалежна антикорупційна комісія), полковник, військовий аташе у Франції (2011-2012), командир бригади (2022-2023)

На посаду верховного представника ЄС з іноземних справ та політиці безпеки обрали прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, яка замінить на цій посаді Жозепа Бореля. Тепер очікуємо чергових істеричних заяв російського МЗС.

Директор департаменту інформації МЗС росії Марія Захарова називала Каллас послідовною русофобкою та вважала, що її обрання на цю посаду призведе до подальшої конфронтації ЄС з росією. При цьому Захарова вважає політику ЄС маразматичною, а при Каї Каллас, з точки зору російської «дипломатії», “градус маразму стане ще більшим”.У лютому МВС росії оголосило Каллас у розшук за нібито руйнування пам’ятників радянським воїнам в Естонії.

У березні видання Politico з посиланням на неназваного європейського чиновника написало, що Каї Каллас "подобається їсти росіян на сніданок".

Каллас (ест. Kaja Kallas) очолює уряд Естонії із 26 січня 2021. Вона стала першою жінкою на цій посаді за всю історію країни. У квітні минулого року, за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджена Орденом князя Ярослава Мудрого II ст.

Більшість експертів сходиться у думці, що Кая є жорсткою послідовницею протидії неоколоніальній політиці росії.

Якщо звернути увагу на останні події у європейському політикумі, то ми бачимо побудову більш жорсткої політичної конструкції протидії росії.

Це відбувається на тлі майбутніх американських виборів, де може бути ефект невизначеності у разі перемоги Трампа. Тому Європа посилюється.

Каллас послідовно відстоює необхідність активного надання всебічної допомоги Україні у війні з росією. Зокрема, схвально ставиться до відправки воєнних інструкторів країн НАТО до України.

На її думку, можлива загибель військовослужбовців країн НАТО на території України не призведе до автоматичного задіяння 5 статті Північноатлантичного Договору (вона передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу).

Ці заяви слід розглядати як підтримку можливої відправки в Україну не лише інструкторів, а й певних контингентів країн НАТО. Ці контингенти можуть не брати безпосередньої участі в бойових діях. Але прикрити кордон України з Білоруссю, взяти під охорону атомні станції. Відповідно разом з цими контингентами буде розміщений військовий комплект ППО, якій здатен протидіяти БПЛА та ракетам.

29 березня 2024 року, у 20-ту річницю вступу Естонії до НАТО, Кая Каллас закликала підтримати приєднання України до Альянсу. "Єдиний спосіб забезпечити тривалий світ у Європі – підтримувати Україну до її перемоги та підтримувати шлях України до НАТО, а також до ЄС", – сказала прем’єр-міністерка Естонії.

Обрання Каллас на посаду керівника Європейської служби зовнішніх справ – тобто, голови дипломатичного органу ЄС, очевидно матиме суттєвий вплив на подальший перебіг взаємовідносин України з ЄС. Безперечно, ми здобудемо потужну підтримку у процесі вступу до ЄС. Матимемо потужного антиросійського «яструба» на чолі Європейської дипломатії.