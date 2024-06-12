Євроколія з Чернівців до Румунії: як вона здатна змінити економіку країни

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької ОВА

Війна змінює не лише геополітичну карту, а й економічні вектори розвитку країн. Для України, яка прагне інтегруватись до європейської спільноти, питання транспортної інфраструктури набуває особливого значення. І одним з наймасштабніших та найперспективніших проєктів у цій сфері є продовження існуючої євроколії з Вадул-Сірет до Чернівців.

Ця ідея не нова, але саме зараз, в умовах повномасштабної війни та блокування економічних зв'язків з агресором, вона набуває реальних обрисів та шансів на реалізацію. Адже розвиток залізничного сполучення зі стандартами ЄС - це не просто технічне питання, а стратегічний крок до зміцнення економічної безпеки та розбудови експортного потенціалу України.

Чому саме Чернівці та Буковина стали відправною точкою для цього амбітного проєкту? Насамперед, завдяки унікальному географічному розташуванню. Чернівецька область має найдовший кордон з Румунією, а отже - з Європейським Союзом. Це створює колосальні можливості для розвитку транскордонної торгівлі, туризму, культурного обміну.

Наразі ж транспортна інфраструктура в регіоні не відповідає цим викликам. Залізничне сполучення з ЄС відбувається через застарілі пункти пропуску, з перевантаженням на станціях через різницю в ширині колії. Це створює додаткові витрати часу та коштів, знижує конкурентоздатність українських товарів на європейських ринках.

За попередніми розрахунками, пропускна здатність цієї гілки може скласти до 15 пар поїздів на добу. Це дозволить збільшити обсяги експорту української продукції - зернових, металів, деревини, продуктів харчування. А також забезпечить стабільний імпорт критично важливих товарів - палива, техніки, медикаментів.

Реалізація цього проєкту матиме колосальне значення для багатьох галузей та громад. Насамперед, він дасть потужний поштовх для розвитку експортно-орієнтованих підприємств регіону. Адже вони зможуть швидше, дешевше та зручніше доставляти свою продукцію на ринки ЄС. Це особливо актуально для аграрного сектору Буковини, який є одним з лідерів з вирощування плодово-ягідної продукції.

Продовження євроколії також матиме значний соціальний ефект. Адже це нові робочі місця на будівництві та обслуговуванні магістралі, розвиток сервісної інфраструктури вздовж неї, зростання доходів місцевих бюджетів. А головне - це нові можливості для мобільності та комфорту буковинців, які зможуть швидко та зручно подорожувати до європейських країн без зайвих митних процедур.

Окремо варто відзначити туристичний потенціал проєкту. Адже євроколія зробить Чернівці та область значно доступнішими для іноземних гостей, дозволить розвивати нові туристичні маршрути та продукти. Це особливо актуально в контексті розвитку відпочинкових зон на Дністрі, етно-культурного та історичного туризму в регіоні.

Але значення цього проєкту виходить далеко за межі суто економічних вигод. Продовження євроколії до Чернівців дозволить поєднати між собою одразу чотири країни - Польщу, Румунію, Молдову та Україну. Це відкриє нові можливості для розвитку міжнародної торгівлі, туризму, культурного обміну. Адже наразі залізничне сполучення між цими країнами ускладнене через різницю в ширині колії. А євроколія усуне ці бар'єри та перетворить Чернівці на ключовий транспортний хаб у регіоні.

Це матиме величезне значення не лише для економіки, але й для зміцнення добросусідських відносин та безпеки в нашому регіоні. Адже розвиток транспортної інфраструктури - це завжди розвиток контактів між людьми, обмін ідеями та досвідом.

Саме тому Чернівецька ОВА активно просуває цей проєкт на національному та міжнародному рівнях. Ми розуміємо, що його реалізація потребує серйозних ресурсів та злагодженої роботи багатьох сторін. І перші важливі кроки в цьому напрямку вже зроблені.

Так, у січні 2024 року АТ "Укрзалізниця" подало проєктну пропозицію на розробку проєктної документації у рамках конкурсу CEF 2023 Transport Call. Вона передбачає реконструкцію залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів-Чернівці-Вадул-Сірет-Держкордон. 50% вартості проєкту планується покрити за рахунок гранту ЄС, а ще 50% - за рахунок власних коштів УЗ, держбюджету та кредитів. Результати розгляду заявки очікуються вже в червні-липні 2024 року.

Крім того, "Укрзалізниця" вже звернулася до Мінінфраструктури з пропозицією виділити частину фінансування у рамках нової бюджетної програми з розвитку мережі TEN-T. А також планує вже в III кварталі 2024 розпочати предпроєктні роботи, які включатимуть збір вихідних даних, визначення обсягів та орієнтовної вартості будівництва, оцінку впливу на довкілля.

Ці кроки свідчать, що процес будівництва євроколії Чернівці-Вадул-Сірет вже запущено і перебуває на стадії активної розробки. Звичайно, попереду ще багато роботи - від розробки техніко-економічного обґрунтування до проведення тендерів та безпосередньо будівництва.

Але ми віримо, що спільними зусиллями центральної та місцевої влади, "Укрзалізниці", європейських партнерів цей амбітний проєкт стане реальністю. І за кілька років ми зможемо почути гудок потяга, який без зупинок та митних бар'єрів помчить з Чернівців до Європи.

Адже кожен інвестований у цей проєкт долар чи євро - це інвестиція у європейське майбутнє Буковини та всієї України. А євроколія з Чернівців до Румунії стане символом нашої інфраструктурної інтеграції до ЄС та запорукою процвітання нашого краю.