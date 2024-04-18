Якісний цемент для відбудови України

Людмила Кріпка, виконавчий директор - керівник департаменту науково-технічної інформації Асоціації “Укрцемент”

Цемент, як основний будівельний матеріал, буде ключовим для відновлення України. Найвірнішим способом вибрати якісний цемент – це обрати заводський цемент.

Запорука якості цементу згідно Регламенту ЄС 305 – це ретельний контроль на всіх етапах його виробництва.

23.06.2022 Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС.

Ми продовжуємо працювати над реалізацією поставленої мети -забезпечення будівельної галузі якісними та безпечними будівельними матеріалами, підвищення конкурентоспроможності української будівельної продукції, сприяння інноваційному розвитку промисловості.

Цементна галузь одна з перших, яка прийняла регламентні стандарти EN на цемент, навіть уже перекладені та прийняті українською мовою (наказ 391 від 27.12.2023 ДП "УкрНДНЦ").

Сьогодні в Україні, на вибір виробника, цемент може випускатися за українським ДСТУ Б В. 2.7-46:2010 або європейським стандартом ДСТУ Б EN 197-1:2015.

Для інформування споживачів на сайті Асоціації "Укрцемент" — в розділі АСОРТИМЕНТ / СПОЖИВАЧУ розміщені матеріали про наявні цементи на ринку — картки цементів, що містять дані щодо складу, характеристик, властивостей цементу та його цільове застосування.

https://ukrcement.com.ua/2016-02-07-16-14-53/asortyment.html

Враховуючи, що найбільш популярні типи цементів, які випускали всі виробники у 2022-2023 роках - цементи зі шлаком: ПЦ ІІ/А-Ш 400, ПЦ ІІ/А-Ш 500, наводимо приклад однієї картки.

Портландцемент з шлаком ПЦ ІІ/А-Ш-400 за європейським стандартом називається Portlandslag cement CEM II/A-S 32,5.

У його складі містяться:

Клінкер: 80-94%

Гранульований доменний шлак Ш (S): 6-20%

Додаткові компоненти: 0-5%

ПЦ ІІ/А-Ш-400, згідно випробувань за ДСТУ Б В. 2.7-46:2010 має:

- 7 діб — рання міцність ≥ 20 МПа (Р* — доби ≥ 20 МПа);

- 28 діб — стандартна міцність ≥ 40 МПа;

CEM II/A-S 32,5 згідно випробувань за ДСТУ Б EN 197-1:2015:

- 7 діб — рання міцність ≥ 16 МПа (Р* — 2 доби ≥ 10 МПа);

- 28 діб — стандартна міцність ≥ 32,5 МПа ≥ 52,5 МПа.

Такий цемент може мати у своїй назві познаки Р-Н та R:

Н - на основі клінкеру нормованого складу

P – висока рання міцність цементу — 2 доби ≥ 20 МПа

R - клас з високою ранньою міцністю — 2 доби ≥ 10 МПа

Основні властивості цементу ПЦ ІІ/А-Ш-400 (CEM II/A-S 32,5) — висока рання міцність, рівномірний набір міцності, водонепроникність та морозостійкість.

Цемент такої марки (типу) використовується для робіт у житловому будівництві, також при зимовому бетонуванні та для виготовлення бетонів класу міцності В7,5 - В30, фундаментів, підлог, тротуарної плитки, будівництва монолітних конструкцій та гідротехнічних споруд.

З 2023 р. почав діяти ЗУ "Про надання будівельної продукції на ринку" (Регламент ЄС 305).

До 2025 року буде одночасна дія двох регламентів: ЗУ "Про надання будівельної продукції на ринку" (Регламент ЄС 305) та Технічний регламент (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2022 р. № 347).

Але вітчизняний виробник у неконкурентних умовах з імпортером.

Сьогодні в Україні вітчизняний виробник не може пройти усю процедуру, згідно ЗУ "Про надання будівельної продукції на ринку" для цементу, виготовленого за європейськими стандартами, тому що в Україні відсутні органи з оцінки відповідності за вимогами 305 регламенту. Якщо український виробник проходить оцінку відповідності у країнах Європи та складає декларацію показників - ця декларація в Україні не дійсна, тому що у законі зазначено, що сертифікат для складання декларації, виробник повинен отримати у вітчизняного органу з оцінки відповідності. При тому що імпорт продукції за деклараціями ЄС, що мають СЄ маркування, дозволений за постановою КМУ 347 від 22.03.2022.

Українська цементна промисловість експортує продукцію до сусідніх країн, у тому числі країн ЄС. Це демонструє високі стандарти якості, сумісність зі стандартами ЄС та конкурентоспроможність.

Підприємства учасники Асоціації "Укрцемент" мають відділи технічного контролю та сучасні акредитовані лабораторії для усіх випробувань вхідної сировини та готової продукції.

Цементна промисловість, мабуть, єдина важка галузь промисловості в Україні, де гравці модернізували свої виробничі потужності, щоб відповідати за якістю, та кількісно забезпечувати необхідні обсяги продукції.

Цемент, як основний будівельний матеріал, буде ключовим для відновлення України.

Асоціація виробників цементу України "Укрцемент" включає 5 груп компаній - 9 цементних підприємств, 8 із 9 цементних заводів збережені та готові до роботи (ПрАТ "Балцем" - потрапив в зону бойових дій, зазнав руйнувань і зараз не працює), але виробництво залежить від потреб ринку. Нажаль, сьогодні ринок ще не працює на повну потужність.

У 2021 році виробництво цементу в Україні було 11,005 млн.т, споживання складало - 10,5 млн т. У 2022 році виробництво скоротилось на 51%, передусім через падіння попиту, споживання складало 4,3 млн.т. У 2023 році виробництво цементу склало – 7,43 млн.т, що на 37,5% більше ніж у 2022 р., але ми ще не вийшли на показники 2021 р., виробники цементу працювали тільки на 60% своєї реальної потужності, споживання цементу 2023 р. склало – 6,165 млн.т. Ми очікуємо, що програми відбудови та відновлення, які вже стартували в Україні сприятимуть стабільності динаміки росту.

Ми впевнені, що із закінченням війни ці програми запрацюють на повну потужність. Вихід на максимальне споживання не буде миттєвим. Ринок розігріватиметься 4-5 років. Попит на будівельні матеріали збільшиться на 30% за довоєнний.

Ми можемо сказати, що Україна має свою якісну цементну продукцію, яка відповідає європейським стандартам та вимогам якості. Заводи – виробники відповідають за кожну тонну випущеного цементу своєю репутацією. Постійно інвестують в обладнання, процеси, кадри та свій розвиток для того, щоб поставляти високоякісну продукцію та надавати бездоганний сервіс своїм клієнтам. Найвірнішим способом вибрати якісний цемент для відбудови України – це обрати заводський цемент*, виготовлений компаніями повного циклу – перевіреними виробниками, яким Ви можете довірити свою безпеку.

Оригінальна продукція підприємств учасників Асоціації "Укрцемент" фасується лише в мішки із рифленого, фактурного паперу під своїми брендами: IFCEM, CEMARK, KRYVYIRIGCEMENT, Dyckerhoff Cement Ukraine.

* Заводський цемент — цемент виготовлений компаніями повного циклу - IFCEM, Cemark, ПРАТ "Дікергофф Цемент Україна", ПрАТ "Кривий Ріг Цемент"!