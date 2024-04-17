Мікрогенерація - шлях до автономності родин. Наявні можливості в Україні - до 10 ГВт на місяць

Сергій Сілін, бренд-менеджер EcoFlow

На тлі повідомлень про зростання вартості електроенергії для кінцевого споживача, все більше людей звертаються до компаній інсталяторів сонячних міні електростанцій з бажанням забезпечити себе енергією бодай у мінімальних потребах. Певним рішенням для сотень родин може стати поєднання існуючих зарядних станцій з сонячними панелями. За останні два з половиною роки, лише наша компанія, завезла понад сто тисяч офіційно ввезених в Україну зарядних станцій. Це свідчить про те, що близько 1 млн людей, прямо чи опосередковано знаються на сучасних технологіях зберігання та використання електроенергії. Тепер час навчити споживачів перетворювати сонячну енергію в електрику за допомогою зарядних станцій та повноцінно користуватися відновлювальною енергетикою для власних потреб. Якщо кожен з нас зможе направити енергію на власне споживання, це не лише зменшить рахунки за споживання мережевої електроенергії, але й значно розвантажить енергетичну систему, яка особливо сильно потерпає у періоди пікового навантаження.

Загалом світовий тренд на розподілену мікрогенерацію — це найкоротший шлях до енергетичної незалежності України та кожної родини, особливо в сучасних обставинах. Створюючи власну електростанцію в домашніх умовах, ми можемо частково або повністю (залежно від комплектації) забезпечити себе енергією на десятиліття, яка генеруватиметься щодня, без прив’язки мережі. Навіть в умовах тотального блекауту - це можливість залишатися зі зв’язком, працюючим холодильником, повноцінним робочим місцем з планшетом чи ноутбуком, телевізором тощо.

Розглянемо у цифрах мінімальну вартість набору для інсталяції електростанції у квартирі, офісі чи будинку. Мікроінвертор на 800 Вт коштує 13 000 грн, а дві гнучкі сонячні панелі на 400 Вт - також 13 000 грн. Разом - 26 000 гривень. Більш потужні стаціонарні сонячні панелі, наприклад, дві загальною потужність 800 Вт - обійдуться трохи дорожче - 19 000 грн, але й електрогенерація зросте вдвічі. Систему можна під'єднати до найближчої розетки, а монтаж займе всього 15-20 хвилин. Підключається система у найближчу розетку, а монтується всього за 15-20 хвилин.

Така система буде працювати за наявної мережі: мікроінвертор виштовхує мережеву енергію, заміщуючи її згенерованою. І саме тут у пригоді стануть раніше придбані зарядні станції. Під’єднання станції до стаціонарної системи дозволяє живити саму станцію сонячною енергією для енергозабезпечення приладів у вечірній чи нічний час. Використовуючи станцію за такого сценарію ми збільшуємо можливості з використання сонячної енергії та водночас зменшуємо навантаження на енергетичну систему загалом. У випадку тотального блекауту – ми перемикаємо станцію на живлення квартири через автомат у щитку і користуємось енергією напряму зі станції. Щоправда, тут варто залучити фахових електриків для налаштування системи.

Завдяки мікроінверторам, які перетворюють постійний струм в змінний, ви можете отримати до 800 Вт енергії на годину, або до 4 кВт у сонячний день. Це забезпечить генерацію близько 100 кВт на місяць. Згадайте, яка сума кіловат у вас в платіжках і відніміть частину згенерованої чи відповідно зекономленої. Сьогодні вартість 1 кВт електроенергії для споживача - 2,64 грн. До кінця року сума може зрости майже вдвічі, про це вже говорять експерти ринку енергетики та політики.

Посилити потужність наявної системи можна завдяки збільшенню кількості мікроінверторів. Вони не перешкоджають роботі один одного, а навпаки працюють в парі. Щодо сонячних панелей, то їх можна встановлювати як на балконі, так і на даху.