Півроку в Міноборони: перші підсумки реформи закупівель для ЗСУ

Дмитро Кліменков, заступник міністра оборони України

Восени 2023 року нова команда Міноборони на чолі з Рустемом Умєровим розпочала реформу закупівель для Збройних Сил України.

Головна ціль, яку ми поставили перед собою, – відійти від пострадянського стилю управління, який вже давно показав свою неефективність у питаннях забезпечення ЗСУ всім необхідним.

В Міністерстві оборони стартувала кардинальна реформа закупівель. Повністю змінили її архітектуру. Перейшли на дворівневу систему закупівель, яка відповідає практикам НАТО.

Раніше Міністерство оборони концентрувало в себе майже всі функції закупівельника. Воно і встановлювало правила проведення закупівель, і розраховувало орієнтовну вартість того, що потрібно придбати відповідно до запитів Генштабу, і проводило торги. Тепер ці повноваження розділені.

Це дозволить нам, в першу чергу, уникнути корупційних ризиків. Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції.

В новій системі залишили за Міноборони лише функцію розробки політики, тобто встановлення правил. За це відповідальний Департамент політики закупівель, який віднедавна очолив відомий антикорупційний діяч Гліб Канєвський. Задача цього структурного підрозділу – формування профільної політики, координація фінансової діяльності закупівельників та розробка правил реалізації оборонних закупівель.

Безпосередньо закупівлями займаються "Державний оператор тилу" (ДОТ), яке закуповує тилове майно, та "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) – спеціалізується на закупівлях озброєння та боєприпасів.

"Державний оператор тилу"

Розпочали зміни з ДОТу. Наприкінці жовтня Міноборони призначило директором цієї агенції Арсена Жумаділова – він має необхідний досвід, зокрема успішно перебудував систему державних закупівель ліків.

Вже є перші результати. Станом на кінець березня ДОТ оголосив майже дві сотні процедур на закупівлю товарів для ЗСУ, з яких 90% – через електронну систему Prozorro. Процедури без використання електронної системи Prozorro застосовувались у разі визначення потреби, як нагальної, для забезпечення безперервності постачання.

Загалом оператор уклав 153 договори на 23,8 млрд грн. З них 89 щодо речового забезпечення, 2 – одноразового посуду, 13 – питної води, 13 – продуктів харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) і 33 – пально-мастильних матеріалів.

Результат не забарився – конкуренція на торгах дозволила зекономити ДОТ 7,6 млрд грн від доведеної вартості. Наприклад, економія на закупівлі речового майна склала 16%, продовольчого забезпечення – 60%, а пально-мастильних матеріалів – 50%.

"Агенція оборонних закупівель"

Наприкінці січня Міноборони розпочало кадрове оновлення "Агенції оборонних закупівель". Ми маємо запровадити в агенції корпоративні принципи управління, які застосовуються в успішних міжнародних компаніях.

Наступним кадровим кроком стане запуск Наглядової ради в "Агенції оборонних закупівель". В березні агенція оголосила через механізм спрощеної закупівлі в системі Prozorro відбір рекрутингової компанії, яка допоможе підібрати незалежних членів наглядової ради агенції. Наглядова рада складатиметься з п'ятьох членів – трьох незалежних та двох представників держави.

Зокрема, до компетенції наглядової ради належатиме: погодження проєктів стратегії агенції, фінпланів та інвестпланів; встановлення показників ефективності діяльності директора, контроль виконання та оцінка результатів його діяльності; формування антикорупційної політики тощо.

Крім кадрового перезавантаження, "Агенція оборонних закупівель" розпочала закупівлю вкрай необхідних Збройним Cилам України безпілотників та пікапів. На початку березня агенція оголосила рамкову угоду на закупівлю 20 000 безпілотних авіаційних комплексів на загальну очікувану вартість майже 3 млрд грн (без ПДВ), а приблизно за тиждень – рамкову угоду на 154 автомобілів типу Pick-Up на загальну очікувану вартість 206,5 млн грн (з ПДВ).

Наші очікування

Перші результати реформи підтверджують правильність обраного нами вектору. Ми і надалі будемо перебудовувати архітектуру закупівель відповідно до практик НАТО та кращих стандартів корпоративного управління. Це демонструє відданість України зміцненню своєї обороноздатності та підвищенню ефективності військових закупівель.

Наша мета – покращити відкритість у закупівлях і уникати корупційних ризиків. Розділення функцій між різними структурними підрозділами та залучення антикорупційних фахівців для контролю є ключовими елементами забезпечення прозорості та уникнення корупції у процесі закупівель.

Дотримання цих принципів – крок до ефективності. Результати перших місяців роботи вже показують суттєвий економічний ефект завдяки конкурентним торгам та оптимізації процесів закупівель.

Покращуємо ефективність професійний підхід до управління закупівлями. Нові призначення на керівні посади свідчать про бажання впроваджувати сучасні практики управління закупівлями, зокрема, застосовувати корпоративні принципи та залучати досвід досвідчених фахівців.

Отже, перші кроки показують необхідність продовження реформ. Хоча досягнуті результати є обнадійливими, важливо продовжувати впроваджувати зміни для забезпечення стійкого покращення управління закупівлями та максимізації ефективності використання бюджетних коштів для оборони. Над цим працюємо.