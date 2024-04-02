Відновлення лісів: потрібен компроміс

Олександр Матусевич, народний депутат України, член Комітету з екологічної політики, голова Міжфракційного об’єднання "Відновлення та розвиток лісів України"

З початку року лісівники відправили на передову вже понад 40 тис. куб. м деревини. Але масштаб будівництва фортифікаційних споруд лише збільшується.

Українськім військовим потрібно ще більше деревини для будівництва.

Щоб поставляти деревину на фронт, ми рубаємо здорові ліси. Водночас, в Україні тисячі гектарів лісів після пожеж, буревіїв, військових дій. Мертві ліси.

Сотні тисяч кубів деревини з мертвих лісів гниють і втрачаються.

Проблема не лише у втраті ресурсу, який мав би прямувати на фронт. Є суто екологічний і безпековий аспект. Мертві ліси пожежонебезпечні. І мертві ліси самі не відновлюються. Лісівникам треба спочатку прибрати мертву деревину, розробити та підготувати ділянку під висадку нових дерев.

Але прибрати мертву деревину не можливо! Якщо ділянка з поваленим лісом має площу понад 1 га., лісівники мають спершу замовити у приватній компанії звіт ОВД ("оцінка впливу на навколишнє середовище").

Звіт коштує приблизно 400-700 тисяч гривень. Процедура займає від півроку до року часу. За цей час деревина на ділянці гниє та псується, стає дровами. Подальша її реалізація не покриває навіть витрат на купівлю звіту.

Більшість звітів ОВД для санітарних рубок виготовляють дві фірми. Як наголошують самі екологи, документи іноді роблять навіть… без виїзду на ділянку. Практична цінність "такого" реферату ціною в автомобіль, сподіваюсь, зрозуміла?

Наскільки критичною є наявність звіту ОВД, якщо йдеться не про зміну цільового використання, а про відновлення лісу? Питання риторичне. Звіт не запобігає завданню шкоди екосистемі, вона вже завдана. Звіт не покращує якість майбутніх насаджень – що і як висаджувати замість зламаних/згорілих дерев лісівники і самі знають. Тобто у більшості випадків звіт нічого не вирішує.

За що ж платити чималі кошти? А, головне, навіщо втрачати час, цінний ресурс, втрачати надходження у місцевий і державний бюджет?

Втім, практична користь від звіту – окрема дискусія. Основним є те, що звіти не купують. Тож існуюча дозвільна модель НЕ ПРАЦЮЄ!

Навіть в заможній та екологічно свідомій Європі звіт ОВД для суцільних санітарних рубок не вимагається!

Ми з колегами пропонуємо прибрати непрацюючу та відверто шкідливу схему з ОВД для санітарних рубок. Дозволом на проведення робіт стане рішення комісій з техногенно-економічної безпеки, до роботи яких буде залучена громадськість, екологи, тощо. Зміни не стосуються територій природно-заповідного фонду.

Наш законопроєкт №9516 підтриманий Комітетом ВРУ з екологічної політики.

Так, деякі екологи ідеєю стурбовані. На їх думку, ОВД це контроль за роботою лісівників, який не варто втрачати.

Позицію екологів розумію.

Але факт у тому, що цей інструмент контролю не допомагає, а блокує відновлення лісів.

Необхідність змін підтримує місцева влада. Миколаївська ОВА заявляє про пошкодження 885 гектарів лісових насаджень, які не відновлюються, бо не можуть пройти ОВД. Волинська ОВА повідомляє про 5 тисяч га лісів, які потрібно відновити. Але знову таки на заваді ОВД. Полтавська, Запорізька ОВА – у всіх схожі проблеми і всі підтримують законопроєкт №9516.

Наукова рада з проблем лісознавства і лісівництва при Національній академії наук України розглянула питання і також виступила в підтримку № 9516. Науковці чітко вказують, що ми в Україні придумали обмеження, які не працюють в жодній країні Європи!

Домовились з колегами по Комітету з екологічної політики, що в процесі підготовки до другого читання, знайдемо додаткові компроміси та запобіжники, щоб мінімізувати ризики та забезпечити відкритість та прозорість процесу відводу ділянок в санітарну рубку.

Екологи та лісівники мають дійти згоди. Впевнений, це можливо.