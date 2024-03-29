Від американських складів до українських заводів: новий етап виробництва озброєння в Україні

Вадим Івченко, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Внаслідок збройної агресії Росії проти України, всі країни розпочали поповнення власного арсеналу зброї, а Україна трансформувалась з житниці світу на світовий військовий арсенал.

Тільки за 2023 рік ми втричі збільшили обсяги виробництва власної зброї та військової техніки. Але разом з власним виробництвом, ми на сьогодні є також одним з найбільших в світі імпортерів озброєння. І не потрібно сприймати поставки техніки від союзників лише як акт благодійності або лояльності. Випробувана в бою зброя напряму впливає на внутрішню конкуренцію та розбудову власної оборонної промисловості в країнах походження зброї.

Компанії, чия техніка брала участь у військових діях в Україні, мають величезні переваги перед іншими та знаходять для себе нові ринки збуту. Це, свого роду, найкраща реклама для артилерійських систем, систем ППО, дронів та бронетехніки, гелікоптерів та іншого знаряддя. В підсумку, саме ці компанії мають змогу швидше за конкурентів модернізувати свої вироби і масштабувати виробництво. Виробники поспішають зайняти місце в черзі, бо потужності наявних заводів обмежені.

Що ж може протиставити їм Україна? Оборонна промисловість України сьогодні – це приблизно 500 компаній, з яких лише 100 належать державі. Решта знаходяться у приватній власності. Свою діяльність ці компанії почали здебільшого тільки після початку повномасштабного вторгнення і змогли вийти на гарний рівень. Приватні компанії виготовляють літальні апарати, наземні роботизовані системи, морські дрони, різного роду амуніцію, які надзвичайно сильно допомагають нашим воїнам на фронті. Вони роблять наше оборонне виробництво більш сучасним, а економіку більш стійкою.

Але в такі короткі строки Україна не може самостійно налагодити виробництво всіх необхідних озброєнь. Те саме стосується засобів для забезпечення власних потреб: аптечки, черевики, шкарпетки, сухпайки тощо.

Також приватні компанії завжди потребують додаткових коштів. А спроможності наших виробництв набагато більші, ніж наявне фінансування. Дуже хочеться завантажувати замовленнями вітчизняні компанії – так і дешевше і для економіки цінніше. Сьогодні ми тільки починаємо свій шлях і потрібно шукати можливості виробляти оборонку постійно.

Постає питання кооперації з іноземними партнерами, створення спільного виробництва, інвестиційні проєкти. Тому на запрошення української сторони, в березні цього року, в Київ приїхали представники компаній Textron Systems, Bell Helicopter та Northrop Grumman. Вони привезли пропозиції спільного виробництва на території України товарів, що відповідають стандарту НАТО: снарядів та великогабаритного обладнання — зокрема гелікоптерів. Також компанії пропонують продаж готової амуніції, яка зараз знаходиться на американських складах компаній.

Корпорації мають на меті залучити Україну до світового ринку виробництва зброї, яку будуть виготовляти у нас в країні на підприємствах з американським обладнанням та технологіями. Окрім надання непрямої допомоги нашій країні у вигляді робочих місць та сплати податків в український бюджет, американці щиро зацікавлені в розвитку власних потужностей України. А якщо ми будемо самостійно виготовляти зброю та амуніцію, то будемо менше залежати від поставок іноземних партнерів. Представники компаній навіть озвучили пропозиції про перевезення з Америки вже готових підприємств, де збирають високотехнологічні гелікоптери.

З представниками цих компаній провели зустрічі керівництво Міністерства оборони України, Генеральний штаб, ГУР та інші військові підрозділи, які займаються міжнародною співпрацею. Маю великі сподівання, що вже влітку в Україні буде виготовлений перший, поки невеликий калібр снарядів. Великі калібри (від 155 мм) розпочнемо виготовляти також в цьому році. Відповідні процедури вже запущені!

Оборонні підприємства України отримають всі складальні лінії для цього. В подальшому, планується залучення України в американську сітку з виробництва та продажу товарів натівського стандарту по всьому світу. Це означає, що ми будемо експортувати продукцію, виробництво якої частково профінансували різні інституції та військові програми США. І нарешті перейдемо від радянських стандартів до стандартів НАТО.

Візит американських військових корпорацій був надзвичайно плідним. Оптимістичні прогнози на подальшу співпрацю та посилення незалежності України у виробництві зброї стають більш реальними. А це мільярди доларів на виготовлення зброї, створення робочих місць та сплата податків в бюджет.

Я впевнений, що ми зможемо побудувати партнерські відносини, в яких разом підемо на нові ринки. Розуміння плідної взаємодії західних технологічних підходів, компетенцій та можливостей українських виробників, досвіду бойової роботи оборонців України, а також головних цілей союзників щодо ринку озброєння, може допомогти нам отримати більше зброї для захисту та дасть можливість увійти в конкурентне середовище поряд з великими виробниками. А взаємодія із збройними концернами є важливою роботою заради перемоги України.