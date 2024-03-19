Закон про декриміналізацію виробництва зброї: шлях до захисту та розвитку

Микола Ореховський, керівник благодійного фонду Glory UA, ініціатор петиції щодо усунення перешкод виробництву боєприпасів для ЗСУ

Володіння зброєю — це право громадянина на самозахист. Виробництво озброєння — це забезпечення можливості держави захищатися, створювати нові робочі місця, підтримувати економіку. Відповідно до запиту громадян у ВРУ вже представлено проєкт закону №11073 щодо забезпечення єдності норм в реалізації права на самозахист та декриміналізації виробництва зброї.

Законопроєкт №11073 відкриває двері для нового етапу в розвитку України, де громадяни та підприємці матимуть можливість виробляти та володіти зброєю без страху позбавлення волі. Ми пропонуємо декриміналізувати виробництво озброєння, носіння і володіння зброєю. Таким чином, вилучивши статті 263 та 263-1 Кримінального Кодексу та залишивши статті 190 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які фактично є дублюючими.

Зброя — це необхідна складова умови національної безпеки, особливо у часи війни та агресії. Завдяки цьому законопроєкту, українці зможуть відчути себе більш захищеними, а підприємці-виробники озброєння матимуть можливість розширювати спроможності для ефективної підтримки Збройних сил.

Проєкт закону має кілька ключових цілей. По-перше, він створює умови, в яких підприємливі громадяни можуть інвестувати у виробництво зброї та боєприпасів без страху перед кримінальною відповідальністю за незаконне поводження зі зброєю чи незаконне виробництво зброї. Адже сьогодні кожен етап, починаючи від закупівлі вибухових матеріалів та закінчуючи навчанням, ускладнений бюрократією. Ціна будь-якої помилки - до 7 років у в'язниці, якщо це група осіб — до 12 років.

У нас в Україні не існує ліцензування виробництва військової зброї та боєприпасів. Це означає, що держава не встановила жодних обмежень для цієї діяльності. У нас зараз існують правові умови, які засновані на загрозі кримінальної відповідальності за використання своєї свободи. Ці умови створюють ситуацію, де не маючи жодних обмежень, громадяни ризикують опинитися за ґратами за виробництво зброї.

Наша нація перебуває в умовах необхідної оборони, тому зброя є ключовою складовою національної безпеки. Законопроєкт про декриміналізацію виробництва зброї відкриє двері для розвитку приватного сектору в цій сфері. Він створить можливості для підприємців забезпечити нашу армію, поки держава не справляється, допомога союзників на етапі невизначеності, а потреба надзвичайна.

Друга мета цього законопроєкту — вивільнення ресурсів держави, зокрема правоохоронних органів, від проведення надмірної кількості кримінальних проваджень за так званими "формальними" складами злочинів. Це дозволить правоохоронцям зосередитися на важливіших завданнях, зокрема зборі доказів про воєнні злочини Російської Федерації та фіксації завданої шкоди.

Лише за 2023 рік в Україні зареєстровано 5260 кримінальних проваджень за статтею 263 Кримінального кодексу України та 156 кримінальних проваджень за статтею 263-1 Кримінального кодексу України. При цьому більшість кримінальних проваджень в цей період були закриті, а ресурси правоохоронців, суду — витрачені на розслідування за цими статтями.

Сьогодні ми не можемо допустити ситуації, коли людей карають за порушення неіснуючого закону, коли вони не мали іншого злочинного умислу ніж зберігання чи виробництво зброї та боєприпасів. Цей законопроєкт допоможе уникнути ситуацій, коли людей карають співмірно як за зґвалтування чи вбивство. Прокурори та слідчі часто надмірно використовують статті 263 і 263-1 ККУ, навіть тоді, коли немає жодної загрози. Можуть взяти під варту людину за виробництво боєприпасів навіть у випадку, коли це було зроблено для захисту нашої країни. Тому ми вважаємо, що необхідно змінити цю ситуацію і забрати можливість шкодити нашій державі.

Законопроєкт №11073 щодо забезпечення єдності норм в реалізації права на самозахист та декриміналізації виробництва зброї вже направлено на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності. Очікуємо позитивного голосування.