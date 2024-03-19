ШІ в освіті: від наукової фантастики до революції в навчанні

Вікторія Войціцька, голова правління Національної освітньої асоціації

Колись для багатьох з нас штучний інтелект здавався віддаленим елементом науково-фантастичного світу, який ніколи не потрапить у наше повсякденне життя. Але час летить, та з ним розвиваються й новітні технології, що змінюють наше життя.

Спочатку це були лише абстрактні ідеї й важкозрозумілі терміни, але поступово штучний інтелект проник у наші смартфони, побутову техніку та навіть освітній процес.

І хоча вчені продовжують досліджувати й розвивати цю галузь, для мене штучний інтелект став знаком не тільки прогресу, але й можливості зробити наше життя ефективнішим.

Коли я дивлюся на світ, де віртуальна реальність і штучний інтелект поєднуються, я бачу не просто технологічні новинки, але й можливість переосмислити те, як ми живемо, працюємо та навчаємося. Це завдання не тільки для вчених та інженерів, але й для нас, як споживачів цих технологій.

Можливо, саме зараз ми стаємо свідками народження нової ери, де роль людини та роль штучного інтелекту об'єднуються для створення кращого та інноваційного світу.

Якою буде освіта в епоху штучного інтелекту? Чи здатний AI докорінно змінити навчання?

Пандемія COVID-19, яка вразила світ у 2020 році, викликала невідворотні зміни в освітньому секторі. З закриттям шкіл і університетів стали актуальними цифрові технології в освіті. Онлайн-платформи, які надавали можливість віддаленого навчання, стрімко розвивалися. Під час цього періоду, ринкова вартість компанії Chegg, сервісу для організації онлайн-навчання, зросла з $5 млрд на початку 2020 року до вражаючих $12 млрд. Також індійський аналог Byju’s зазнав підйому, збільшившись до $22 млрд у березні 2022 року. За цими змінами прийшли і глобальні інвестиції в стартапи освітніх технологій, які зросли з $7 млрд у 2019 році до $20 млрд в 2021 році.

Пандемія дійсно дуже сильно змінила формат та зміст освіти. І тут виникає цілком логічне питання: чи може штучний інтелект та впровадженням цифрових технологій докорінно змінити якість та сенси освіти в цілому?

За даними освітньому сервісу Chegg, багато учнів по всьому світу уже активно використовують чат-боти AI для допомоги у навчанні. Такі ж результати й по Україні.

Дослідження в Україні , проведене Малою академією наук, Projector Creative & Tech Institute, за підтримки Factum Group Ukraine та Міністерства освіти і науки, підтверджує зростаючий інтерес до ШІ серед вчителів та учнів.

За дослідженням, близько 91% учнів знає про ШІ-сервіси, і 85% хоча б раз користувалися ними.

Освітяни своєю чергою розповіли, що використовують ШІ для готування до занять, створення тестів та проведення уроків. 37% вчителів вже залучали школярів до використання ШІ, а практику планує впровадити ще 49%.

Ми бачимо, що дійсно, АІ стає частиною освітнього процесу. Та чи добре це?

ChatGPT-подібні генеративні AI виглядають, ніби є чудовим варіантом для освітнього сектору. Користі від його використання, в теорії, багато. Однак, є але..

ШІ дуже часто використовується задля списування і це призводить до сумнівів щодо потенційної користі. Так, наприклад, у січні 2023 року штат Нью-Йорк навіть заборонив використання ChatGPT в державних школах.

Ще один недолік — ШІ вони можуть генерувати непрактичний або неправдивий контент, що робить їх менш ефективними в освітньому контексті. Саме тому, деякі компанії, такі як Pearson та McGraw Hill, вирішили використовувати власні розробки замість AI.

Попри всі недоліки, деякі освітяни вбачають в AI можливість персоналізованого репетиторства та переформатування нудних завдань. Стаття від 1984 року від Бенджаміна Блума, психолога освіти, виявила, що індивідуальне репетиторство покращує середню академічну успішність студентів і зменшує розбіжність між ними. AI може, нарешті, зробити індивідуальне репетиторство доступним для багатьох. Особливо для тих, хто походить з бідних сімей, які не мають можливості наймати репетитора на постійній основі.

Отже, впровадження ШІ — це революція в освітній сфері, його вплив буде залежати від того, як ефективно вдасться вирішити виникаючі проблеми (такі як списування) та врахувати переваги цієї технології в освітньому процесі.

Українська освіта, подібно до світових трендів, потребує стрімкого оновлення в цьому ключі. Важливо, щоб оце оновлення містило не лише впровадження AI…