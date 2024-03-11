Фондовий ринок на максимумах: наскільки стабільні теперішні котирування?

Андрій Грищук, старший інвестиційний аналітик у Blackshield Capital

Ринок акцій упевнено піднімається: 1-й квартал 2024 року завершився із позитивними показниками, попри турбулентні економічні умови. Наприклад, американські індекси S&P500 та NASDAQ лише упродовж січня-лютого виросли на 8% і 9% відповідно. І цей ріст перевищив річні прогнози більшості світових банків на весь 2024 рік. Окрім того, наразі на найвищих рівнях за всю історію торгів також знаходиться і Європейський індекс (STOXX 600). За перші два місяці цього року він зріс на 4%.

При цьому спостерігається високий рівень розходження між позитивною динамікою котирувань на фондових ринках та реальним станом справ в економіці. Цей дисбаланс є і в США, і в Європі - економічні ситуації на континентах різняться з точки зору стабільності, але по суті мають одні й ті самі проблеми.

Наразі аналітиків збиває з пантелику ймовірність високого рівня базової інфляції у довшому часовому проміжку, ніж вбачалося до цього (це т.з. липкість інфляції). Через цей фактор може відбутися переоцінка ринку, адже він напряму впливає на рішення регуляторів щодо старту циклу монетарного пом’якшення. В США за це відповідає ФРС, у ЄС - ЄЦБ. У свою чергу, підкреслю, що старт монетарного пом’якшення є доволі важливим явищем для ринку. Адже саме на прогнозах раннього старту (весна 2024 року) ринок значно зростав з кінця 2023 року і по сьогодні. Тому будь-яке відтермінування цього рішення центробанками може негативно сприйнятися ринком.

Не менш важливими факторами є різкий ріст рівня безробіття і падіння корпоративних прибутків. Вони засвідчують рецесію економіки. Наразі, за оцінкою аналітиків, фондовий ринок не закладає рецесію як основний сценарій розвитку подій. Тому поява даних факторів буде вказувати на ті економічні умови, на які ринок не розраховує в короткостроковій перспективі. І це також може викликати негативну переоцінку фондового ринку.

Утім, наскільки реально, що ці негативні фактори виникнуть? Насправді ймовірність вища, ніж закладає ринок. Це і створює ризики для теперішніх котирувань. Проте давайте розглянемо ситуацію більш широко.

Інфляція наразі йде на спад: сьогоднішній її рівень у США (Personal Consumption Expenditures) складає 2.9% у порівнянні з піком в 5.6% у 2022 році. Але важливо, щоб інфляція знизилася ще більше, а саме до 2% - це цільовий рівень, на який розраховують центробанки США та ЄС. І це доволі непростий процес. З одного боку, швидке скорочення товарної інфляції найбільше підштовхнуло до загального зниження росту цін, з іншого - сервісна інфляція (яка складає 65% всієї інфляції) має значно повільніші темпи зниження. Тому є певне нерозуміння, як швидко інфляційні процеси знижуватимуться надалі.

Разом з тим існує ризик реальної можливості росту безробіття. У США відкривається значно менше вакансій, і це перший сигнал розвороту ринку праці у негативний бік.

Щодо падіння корпоративних прибутків, то ця тенденція вже простежується у звітах американських компаній за останній квартал 2023-го року. Прибутки скоротилися майже в усіх секторах економіки, окрім IT та телекомунікацій. Ймовірно, за цим послідує зменшення інвестицій та бізнес-активності, а також перші звільнення.

У підсумку хочу підкреслити, що всі вказані фактори говорять лише про ймовірність інших сценаріїв розвитку подій ніж ті, яких очікує ринок. Підґрунтя для появи цих нових сценаріїв дійсно присутнє. Тому ми наразі обережні у власних очікуваннях щодо значного росту ринку і тому обираємо консервативні позиції у інвестиційному портфелі.