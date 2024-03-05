Супротив медведчука проти АРМА максимальний. 20 країн Балканського регіону підтримали Україну

Олена Дума, Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів

Україна сьогодні має потужні напрацювання та досягнення не лише в розшуку і виявленні злочинних активів у різних країнах світу, а й історичні зрушення в напрямку продажу активів за кордоном. Це щоденна системна праця нашої команди оновленої АРМА. І це вже сприймається міжнародними партнерами як великі досягнення.

27 - 28 лютого АРМА представляло Україну серед Балканських країн, взявши участь у засіданні Керівної групи Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN - Balkan Asset Management Interagency Network) у м.Скопʼє (Північна Македонія).

Основною метою BAMIN є підвищення рівня ефективності управління або реалізації арештованих чи конфіскованих активів. Для АРМА це перший такий експертний огляд, перше засідання Керівної групи BAMIN-2024. Адже Агентство тільки з вересня 2023 року стало членом наглядової ради Міжвідомчої мережі, до складу якої входять 5 юрисдикцій, в тому числі 20 країн.

Враховуючи, що головним кейсом АРМА зараз є реалізація яхти ROYAL ROMANCE, яка належала зраднику України медведчуку, і що арештоване судно знаходиться в одному з портів Хорватії, то для мене як для Голови АРМА участь у першому засіданні BAMIN стало не просто завданням, а надважливою місією.

На порядку денному обговорювались глобальні питання:

стратегії управління арештованими активами в світі та застосування санкційних механізмів.

політика у сфері управління криптовалютами/ віртуальними активами, зокрема представлення української позиції щодо можливостей управління ними.

розробка та затвердження плану роботи BAMIN на 2024 рік.

розгляд питання щодо розширення складу наглядової ради BAMIN за рахунок включення до її лав UNICRI (Міжрегіональний науково-дослідний інститут ООН із питань злочинності та правосуддя) а CARIN (Cекретаріат Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів)

Зосереджусь зараз на першому, надважливому питанні.

У своєму виступі я звертала увагу представників країн Балканського регіону, що Агентством здійснюються усі можливі заходи для того, що активи, набуті злочинним шляхом та виведені за кордон, треба використати саме на військові потреби України. Так наша країна, зокрема, демонструє надійне партнерство з усім світом:

сильна АРМА - сильна країна. Відновити статус-кво з активами - відновити країну.

Наш заклик до країн-членів Балканського регіону був чіткий: висловити потужну підтримку Хорватії у її виконанні рішень судів (українського і хорватського) щодо яхти ROYAL ROMANCE зрадника України медведчука.

Моя мета - задіяти всі можливі механізми задля досягнення цілі, а саме - продажу арештованої яхти, яка належала цій особі. Щоб державні зрадники, злочинці та колаборанти понесли реальну і дуже суттєву економічну відповідальність. Здобуте злочинним шляхом дороговартісне майно, придбане на крові українців, має бути використане в боротьбі проти агресора та злочинців.

Я наголошувала на цьому і на засіданні, а також під час двосторонніх переговорів з Керівницею Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону Джіл Томас, яка відзначила значний прогрес та покращення у вирішенні глобальних проблем, з якими стикається АРМА з часу початку її участі в оцінці діяльності Агентства у 2018 році.

Джіл Томас - визнаний міжнародний експерт з повернення активів і провідний радник з питань розвитку та управління регіональними правоохоронними та судовими мережами з повернення активів.

Вона є незалежним консультантом з надання допомоги урядам, правоохоронним, судовим органам та міжнародним організаціям у національному та міжнародному поверненні активів, одержаних злочинним шляхом.

До речі, Джіл Томас співпрацює, зокрема, з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Радою Європи, Організацією американських держав та безпосередньо з урядами окремих країн. І саме вона провела масштабне дослідження щодо конфіскації без винесення обвинувального вироку в ЄС для написання своєї магістерської дисертації.

Тому її підтримка є дуже значущою для нас.

Відкриті двері для українського АРМА, це наслідок тієї системної роботи до транспарентності, відкритості і прозорості, що були продемонстровані Агентством за останні півроку на національному рівні, в тому числі нашим глобальним партнерам з США, ЄС і країнам Балканського регіону.

Нас почули. Усі країни-учасниці BAMIN одноголосно привітали Українське АРМА в складі Керівної групи Міжвідомчої мережі та висловили всебічну підтримку Україні.

Всебічна підтримка України у розшуку та управлінні арештованними активами вражає

Відголоском мого заклику стала й підтримка України з Штаб-квартири Європолу у Гаазі.

І це дійсно вражає, коли усі країни світу водночас говорять - українська АРМА здолає всі перепони і досягне успіху для органу та країни в цілому.

На запрошення Європолу делегація АРМА взяла участь в засіданні робочої групи Європолу з питань проведення операції «Оскар» (операція була розпочата 11 квітня 2022 року Європолом спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex для підтримки фінансових розслідувань держав-членів ЄС щодо злочинних активів, що належать фізичним та юридичним особам, підданим санкціям у зв’язку з російським вторгненням в Україну).

Окремо під час засідання було висвітлено роботу Агентства з розшуку та управління активами підсанкційних та осіб, причетних до військової агресії рф проти України. Представники Агентства Валентин Шевчук та Анна Макаренко презентували міжнародним партнерам комплекс інструментаріїв, які АРМА використовує для виявлення та розшуку активів, навели успішні кейси міжнародної співпраці. Представники Європолу висловили підтримку ініціатив АРМА щодо розшуку активів підсанкційних осіб та повʼязаних з ними осіб на території країн учасниць операції. Окремо Eurojust висловило свою готовність сприятиотриманню інформації від іноземних юрисдикцій.

В ці ж дні Уповноважена особа АРМА - мій заступник з питань європейської інтеграції Грігол Катамадзе - взяв участь у декількох важливих заходах у Хорватії, провів ґрунтовну роботу з відповідними органами державної влади Республіки Хорватія, Посольством України у Хорватії та іншими інституціями, тим самим посилюючи синергетичний ефект нашого стратегічного бачення по цьому питанню.

Варто зазначити і про це буде висвітлено агентством окремо - медведчук всіма способами намагається втримати награбоване майно та застосовує жорсткий супротив через своє оточення, адвокатів.

Ні на мить не треба забувати - ми стоїмо проти зрадника країни, кума Путіна. За ними стоять величезні фінансові ресурси, корупційні зв’язки і, як вони думають, необмежені можливості. Але за нами правда, правосуддя та непохитна підтримка наших партнерів.

Результат Україна має отримати один - успішна реалізація арештованих активів та настання економічних наслідків для зрадників, колаборантів та злочинців.

Цінно отримувати підтримку всесвітньо відомих експертів. І, отже, переконана, що саме зараз, коли Агентством було ініційовано та отримано схвалення Урядом України низки історичних змін в нормативно-правовому регулюванні, є можливість нарешті здійснити той довгоочікуваний приклад реалізації арештованого активу за кордоном.

За виконанням рішення Українського та Хорватського судів спостерігає увесь світ.

Цей історичний момент стане проривом для України та прикладом як перша цивільна конфіскація арештованого активу за кордоном.

Переконана, що наша активна робота принесе значні результати Україні. Агентство зробить все можливе для організації прозорих торгів. Ця робота вже розпочата і ми отримуємо запити відомих на весь світ аукціонних домів. Той, хто придбає дороговартісну яхту - увійде в історію. Покаравши зрадника медведчука - це покарання отримає і його поплічник агресор путін. І чим дорожче буде продано актив, тим більше новий власник допоможе Україні і світу.