Тортури на окупованій Херсонщині

Сергій Козир, народний депутат України, екс-голова Херсонської ОДА

Станом на лютий 2024 року близько 70% території Херсонської області знаходиться під окупацією так званої російської федерації. Залишилося там близько 30% населення. І кожного дня ми читаємо новини про посилення фільтраційних заходів з боку армії окупанта та про інші незчисленні звірства. Чим ближче дата виборів путіна, тим ми більше фіксуємо таких випадків. Порушення прав людини відбуваються на окупованих територіях кожного дня. Про це зараз все менше пишуть у ЗМІ через те, що за два роки окупації тоталітарний режим суттєво посилив контроль за обігом інформації. Впевнений, що ми знаємо лише про верхівку айсбергу, а що відбувається насправді - мені навіть страшно подумати.

Я не дарма написав, що це будуть вибори путіна, адже ми всі вже знаємо результат. Це лише вистава і, на жаль, наші співгромадяни з окупованих територій стали її заручниками. Я регулярно спілкуюся з жителями Херсонщини, яким вдалося втекти з цього пекла. Окрім фільтраційних заходів з кожним днем злочинна влада регіону намагається паспортизувати тих, кому вдалось уникнути російських документів. Зараз там майже не можливо отримати жодної послуги без російського паспорту. Також я постійно чую про погрози відібрати майно та автівки, якщо вони "не будуть переоформлені за російським законодавством". За логікою окупантів, якщо немає їх офіційного документа, то і майно вже не твоє, а те що ти прожив там все своє життя, вже нічого не значить. Це ще доволі "м’які" засоби впливу, деяких людей забирають на підвали та не всі з них повертаються...

Виїхати з окупованої території зараз теж дуже проблематично без російського паспорта. Блокпости на кожному кроці, і на них дуже погано реагують на людей без червоної книжечки. Ба більше, на кордоні тимчасово окупованих Херсонщини й Криму є вже блокпости ФСБ, де людей можуть тримати добу. Це вже не безпекові перевірки, про які постійно заявляли окупанти, а справжні психологічні тортури. Наприклад, якщо людина їде з сім'єю, то їх обов'язково розділять і влаштують кожному особисто перехресний допит. Є випадки, коли людей просто не випускали.

Чому? Потрібна картинка. Якомога більше людей мають потрапити в кадр під час їхніх зйомок фільмів, в тому числі й на виборах. Вони думають, що через ці фіктивні вибори зможуть легалізувати анексію територій. Адже "нові громадяни росії" проголосували за свого президента. Мовляв, все чинно і по закону.

Як це було в 2022 році на "референдумі" в невеликих населених пунктах, ми вже знаємо. "Голосування" відбувалось під наглядом озброєних військових. Тому ця театралізована вистава в кращих традиціях соцреалізму ніколи не буде легітимною в очах України і світової спільноти.

Як, звісно, і так звані "вибори". Їх проведення на суверенній українській території всупереч Конституції та законодавства України вкотре демонструє зневагу до міжнародної демократичної спільноти.

Тому я раджу нашим співвітчизникам на всіх окупованих територіях: якщо вас змушують взяти участь у "виборах", то зробіть все, аби убезпечити себе та рідних. І якщо у вас буде нагода, то повідомляйте про це правоохоронні органи України. Це допоможе фіксувати злочини росії задля того, аби країна-агресор відповіла за кожен з них.