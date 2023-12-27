Як Міноборони повертає втрачене військове майно

Людмила Дараган, державний секретар Міністерства оборони України

Україна виборює свою незалежність, спрямовуючи всі сили на звільнення тимчасово окупованих територій та знищення ворога.

Перед Міноборони постало багато питань, пов'язаних із забезпеченням війська. Наприклад, полігонами для злагодження підрозділів, нерухомим майном для їх дислокації. Належне забезпечення підрозділів ЗСУ має надважливе значення. Робота в цьому напрямку – пріоритет для оборонного відомства.

Зокрема, завдяки плідній співпраці з Фондом держмайна ми спільно пропрацювали та підібрали сотні об’єктів, які можливо використовувати для ЗСУ.

Також для розміщення військових частин оборонним відомством досягнуто домовленостей з іншими органами державної влади про використання в інтересах Збройних сил України нерухомого майна загальною площею понад 2 млн кв. м.

Загалом з початку вересня створено понад 50 нових військових містечок.

Повертаємо втрачене

Ми також повертаємо втрачене військове майно. Так, лише за останні три місяці шляхом взаємодії з Офісом протидії рейдерству Мінʼюсту та Держгеокадастром, а також у судовому порядку забезпечено повернення в державну власність понад 30 тис. кв. м нерухомості, скасовано державну реєстрацію за сторонніми особами 58 земельних ділянок загальною площею 2 380 га.

Непоодинокими є випадки вчинення кримінальних правопорушень відносно майна Міноборони. До прикладу, у 2019 році один з підприємців підробив свідоцтво на право власності на нерухомість військового містечка в центральній частині Одеси. Площа незаконно привласненого майна Міноборони складала понад 13 тис. кв. м. МОУ спільно з прокуратурою в судовому порядку довело незаконність дій шахрая та у листопаді 2023 року повернуло у власність держави майновий комплекс. Підприємця притягнуто до кримінальної відповідальності, вироком суду винній особі призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Сума завданих державі збитків склала більше 52 млн грн.

Також у грудні цього року під контроль ЗСУ повернуто дві земельні ділянки загальною площею 1,7 га на узбережжі Чорного моря.

Крім того, в грудні вдалося повернути у судовому порядку приблизно 10 га земель оборони в Київській області, які були протиправно вилучені у міністерства в 2016 році. Орієнтовна ринкова вартість активу приблизно 100 млн грн.

Водночас у Міноборони опрацьований алгоритм дій посадових осіб у разі неправомірного вилучення або ж самовільного зайняття земель оборони, який буде затверджено відповідним наказом. Зокрема, встановлюються обов’язки посадових осіб щодо організації системних заходів із запобігання та своєчасного і ефективного реагування на такі факти.

Систематизуємо землі

Основною проблемою землекористування у системі Міноборони є неоформлення належним чином земель оборони, неприсвоєння їм кадастрових номерів, невнесення даних до державних реєстрів та інформаційних систем.

За 30 років незалежності України практично третина земель оборони, що використовувалася без належно оформлених документів, залишилися поза правовим полем.

Для вирішення цих питань Міноборони спільно із обласними військовими адміністраціями розпочали централізоване проведення інвентаризації земель оборони.

На сьогодні вже маємо перші результати проведення цих заходів на території дев’яти областей, серед яких Київська, Житомирська, Черкаська, Миколаївська, Херсонська, Волинська, Полтавська, Сумська та Львівська.

Так, лише за останні три місяці зареєстровано 285 земельних ділянок загальною площею понад 18 тис. га, серед яких і землі військових полігонів, які потребують інфраструктурного розвитку та вдосконалення.

Водночас під час інвентаризації земель виявляються численні випадки їх незаконного використання сторонніми особами, належну оцінку яким буде надано компетентними органами.

У свою чергу, інвентаризація земель буде продовжено у 2024-2025 роках, що буде основою для ухвалення відповідних управлінських рішень.

Землі оборони та нерухоме військове майно мають важливе стратегічне значення для обороноздатності нашої держави та підготовки Збройних сил України, тому ми посилено працюємо над поверненням їх до сфери управління Міноборони.

Міжнародні арбітражі

Крім роботи всередині країни, Міноборони захищає інтереси держави в міжнародних арбітражах. З вересня 2023 року міністерство виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 млн грн. Міністерство вдалося до такої процедури через непостачання майна, порушення термінів його доставки та якість самого товару.

Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних закордонних постачальників понад $6,9 млн та майже €16,5 млн.

Крім того, Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму майже $33,2 млн. Їх підготовка здійснювалась Мін’юстом спільно з юридичною службою Міноборони.

Не зупиняємося на досягнутому. Працюємо задля перемоги.