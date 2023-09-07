Навіщо іноземцям в Україні довідка ВПО

Вячеслав Гузь, начальник Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області

Як завершення карантину вплинуло на документування іноземців та як бути, якщо реєстрація місця проживання опинилася на окупованій території?

Для перебування на території України іноземцям та особам без громадянства необхідно мати визначені законодавством підстави, а також вчасно піклуватися про оформлення документів на право проживання.

30 червня 2023 року в Україні офіційно завершився карантин. Разом із цим припинила дію постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 № 259, яка передбачала оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус у період установлення на всій території України карантину за місцем звернення особи, тобто без прив’язки до зареєстрованого місця проживання.

Свого часу така можливість мала велике значення для тих іноземців, чия реєстрація місця проживання опинилася на окупованій території України. Втім, і зараз це питання залишається врегульованим, адже діє постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”. Згідно неї, іноземець або особа без громадянства, які виїхали з тимчасово окупованої території, а також перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, має право оформити довідку внутрішньо переміщеної особи.

А відтак, за адміністративною послугою, наприклад, отриманням дозволу на імміграцію в Україну або посвідки на постійне чи тимчасове проживання іноземці можуть звертатися до територіального органу ДМС за місцем фактичного проживання, що підтверджується довідкою внутрішньо переміщеної особи. Такий же принцип діє, якщо іноземці бажають подати заяву про продовження строку перебування на території України або заяву про визнання особою без громадянства.

Українське законодавство відмежовує "місце проживання" від "місця перебування". Відповідно до ст. 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", під "місцем проживання" слід розуміти адміністративно-територіальну одиницю, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік. На відміну від "місця перебування", де особа проживає менше шести місяців на рік.

Місце проживання фізичної особи підлягає реєстрації, яка прийшла на зміну "горезвісній" прописці. Тобто, громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

У разі не підтвердження проживання іноземця за зазначеною ним адресою, йому відмовлять у документуванні

Під час оформлення документів на право проживання в Україні, іноземці мають виконати певні умови. Зокрема, для надання дозволу на імміграцію до заяви додається документ про місце проживання в Україні та за кордоном. Також у заяві-анкеті про оформлення посвідки на тимчасове проживання та заяві про надання дозволу на імміграцію в Україну іноземці зазначають адреси фактичного місця проживання.

На жаль мають місце випадки, коли гості України надають недостовірну інформацію щодо свого місця проживання, що в подальшому ускладнює роботу правоохоронних і державних органів. Ситуація ускладнюється тим, що відповідно до українського законодавства, реєстрація договорів оренди житла не є обов’язковою. Тому перевірити наявність укладеного договору оренди не можливо.

Втім, наразі норма щодо перевірки місця проживання іноземців унесена до статті 5 Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і працівникам Міграційної служби на законодавчому рівні надано право здійснювати перевірку адреси місця проживання іноземця з метою підтвердження наданої ним у заяві про оформлення посвідки на постійне чи тимчасове проживання в Україні інформації .

Нерідко після перевірки з’ясовується, що іноземець за зазначеною адресою не проживає, сусіди ніколи його не бачили або взагалі такої адреси не існує.

У разі встановлення факту подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів, територіальний орган ДМС відмовляє заявнику в оформленні або видачі документів.