ТОП-8 досягнень року роботи нової команди ФДМУ: нові продукти, приватизація, корпоративне управління активами країни

Рустем Умєров, Голова ФДМУ

Війна, економічна турбулентність і відсутність системного підходу до управління держвласністю у попередні роки потребували швидких і радикальних дій. Тож ФДМУ, який останній рік працював з новою командою, розробив стратегію змін і почав втілювати її ще восени минулого року. Ми провели аудити, змінили структуру ФДМУ та підходи до роботи у ньому, активізували приватизацію й оренду, зосередилися на нових проєктах. І зараз вже можемо продемонструвати у цифрах та фактах, до яких результатів це нас привело лише за рік.

Системна робота із держвласністю

Наразі 65% від усіх державних активів або орієнтовно 2,3 тис. держпідприємств (з 3,6 тис. загалом) знаходяться в розпорядженні ФДМУ. І це найбільший показник за всю історію незалежної України. Кожне із цих підприємств Фонд проаналізував та визначив його «долю». 18% — спрямували на приватизацію, приблизно 80%, як неефективні, — на ліквідацію чи банкрутство або ж вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Крім того, 1% залишимо такими, які не підлягають приватизації чи ліквідації.

Ще майже 1200 держпідприємств КМУ незабаром має передати в управління ФДМУ, над цим працює уряд спільно з Фондом. Також йде робота над прийняттям закону та передачею майна профспілок (як реабілітаційних центрів постраждалих від війни) та ДОСААФ до Фонду.

Рекордні успіхи приватизації

Завдяки приватизації протягом року Україна отримала 5,2 млрд грн. Із них саме продаж об'єктів склав 3,8 млрд грн, чим встановив рекорд останніх 10 років. Ще понад 660 млн грн — ПДВ від цього продажу. А нові власники приватизованих підприємств зобов'язалися виплатити 732 млн грн боргів перед працівниками та держбюджетом України.

Приватизація допомагає не лише державі отримати доходи, а й бізнесам, часто малим чи середнім. Вони можуть знайти приміщення для складів, виробничих майданчиків, зокрема, для релокації з окупованих чи прифронтових територій. Так, лише за рік майже 400 підприємців придбали державні об'єкти, більшість із яких коштують до 1 млн грн.

Оренда набирає обертів

Від вересня 2022 року і до цього часу держава уклала понад 1700 договорів оренди різноманітних приміщень (загалом є 14 тисяч договорів). За рік держбюджет отримав понад 600 млн грн прибутку від оренди. Якщо порівняти щомісячний дохід від цього за липень минулого року і поточного, то цифри говорять самі за себе: 21 млн грн на противагу 70 млн грн. Тобто зростання доходу складає 3,3 рази. А ще ФДМУ активно підтримує Сили оборони. На їхні потреби за рік виділили 600 тис. м2 державної нерухомості.

Підсанкційні активи почнуть працювати на Україну

Із понад тисячі об'єктів різноманітних підсанкційних активів, які вже конфісковані в Україні, ФДМУ прийняв 107 (активи, залежно від їхнього типу, передаються й іншим розпорядникам). Цього літа відбувалася активна підготовка до старту продажів вилученого майна. І невдовзі пройдуть перші аукціони через систему Прозорро.Продажі, де активи продаватимуть за відкритою та конкурентною процедурою. Першими об’єктами, зокрема, стануть київський ТЦ Ocean Plaza, Демурінський ГЗК та інші.

Стратегічні активи об'єднає Український суверенний фонд

Створення Українського суверенного фонду — один із ТОП-пріоритетів ФДМУ. Це установа, яка має консолідувати усі стратегічні активи України. Мова про підприємства, які мають потенціал, щоб стати «чемпіонами» своїх галузей, драйверами української економіки. Таких стратегічних підприємств серед усіх державних орієнтовно 1%. Вони під правильним управлінням здатні принести Україні інвестиції, збільшити капіталізацію всієї держави, генерувати прибутки на ключові бюджетні потреби.

ФДМУ у створення суверенного фонду залучив світових лідерів у цьому напрямку: представників Великої четвірки та інших досвідчених консультантів, зокрема, це Deloitte, McKinsey & Company, Contango, ADQ — один з найбільших суверенних фондів світу з ОАЕ тощо. Також Фонд почав проект Інвесткоаліція, в межах якої провів зустрічі з майже 20-ма суверенними фондами світу.

Земельний банк – шанс для кожного розпочати власний агробізнес

ФДМУ створив Земельний банк, мета якого — систематизація державних земельних активів, що наразі ефективно не використовуються. Банк має детінізувати приблизно 700 тис. га сільськогосподарських ділянок, які перебувають у власності неефективних держпідприємств та є джерелом корупції. Перші аукціони, в результаті яких український та закордонний бізнес отримає можливість орендувати ці землі за ринковою ціною, відбудуться вже взимку 2024 року. Платформою для проведення аукціонів оренди стане система Прозорро.Продажі. Економічний ефект від ефективного користування цими землями наразі оцінюється в 7 млрд грн.

Системна оцінка збитків від агресії рф

Фонд створив Методику оцінки збитків, за допомогою якої можна зрозуміти, скільки втратив саме український бізнес в результаті повномасштабного вторгнення. Це перша така методика. Вона допоможе підготувати кращу доказову базу позовів у міжнародні суди, які з часом подаватимуть українські підприємці. Окрім цього, ФДМУ разом із Міністерством енергетики створив Методику оцінки збитків від агресії рф саме енергетичних підприємств.

Фонд держмайна змінюється

Завдяки змінам законодавства Фонд вперше в історії України працює незалежно. Наразі Голова ФДМУ призначає менеджмент самостійно — без політичних маніпуляцій та узгоджень. Перед працевлаштуванням працівники проходять перевірки правоохоронних, антикорупційних та інших органів. Фонд за цей рік змінив структуру та став єдиною юрособою, без 12 осередків у регіонах.

Команда провела 30 внутрішніх аудитів, завдяки чому Фонд виявив 2,3 млрд грн збитків, при цьому попередив їх на майже 800 млн грн.

Окремий фокус роботи Фонду — управління підприємствами та реформа корпоративного управління. Вперше в історії ФДМУ робить не лише приватизацію, а й запроваджує світові стандарти в управлінні державними активами.

Також ФДМУ створив Офіс цифрової трансформації, який вдосконалюватиме внутрішні процеси та модернізує взаємодію Фонду з бізнесом і суспільство. Він вже удосконалив е-документообіг та частково автоматизував рутинні процеси у ФДМУ. А ще Офіс працює над розробкою вкрай важливого Єдиного реєстру державної власності. Надалі він впроваджуватиме аналітичні інструменти, системи обробки даних та виявлення ризиків тощо.

Сьогодні Фонд держмайна є головним управителем державної власності. Звісно, ще багато роботи і викликів попереду. Але кожен працює на перемогу, саме це є основною мотивацією всієї команди Фонду держмайна.